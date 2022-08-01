Во понедельник в Челябинской области ожидаются грозы

В Челябинской области в понедельник, первого августа, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Как сообщает Челябгидрометцентр, днем первого августа температура воздуха прогреется до 21-26 градусов выше нуля. Ветер – северный. Днем скорость составит 3-98 метров в секунду, при грозах порывы 13-ти м/с.

В Челябинске в понедельник – облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в дневное время – 23-25 градусов выше нуля.

По народному календарю первого августа отмечается Макринин день, а православная церковь вспоминает преподобную Макрину. Еще девушкой она отказалась от брака и приняла монашество.

На Макрины обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Крестьяне ходили в лес за грибами, занимались уборкой овса. Полевые работы заканчивались, поэтому все были заняты сбором урожая.

Первого август по погоде дня судили, какой будет осень (Мокриды осень снаряжают, а Анна (7 августа) – зиму):

- если с утра идет дождь, то вся осень будет мокрой, а страда – ненастной;

- если дождь начался днем, то хорошим будет сев озимых хлебов;

- если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится ещё шесть недель.

Человек, рожденный первого августа, подкупает многих своим внутренним магнетизмом. Он целеустремлен, трудолюбив и всегда стремится к победе. В качестве талисмана ему подходит халцедон. По легенде, женщина, рожденная в этот день, умеет вызывать дождь.