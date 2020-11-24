Астролог: В 2021 году нагрузка в плане фатальных событий должна уменьшиться

Сегодня для вас играют Элизбар и Александр Самодум

Во вторник Федор Студит не будет морозить в Челябинской области

Во вторник 24 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, прошедшей ночью столбик термометра опускался до минус 12-18 градусов, в горах и низинах до минус 21 градуса. Метеостанция Верхнеуральск отметила отложение изморози.

Утром в Челябинске было минус 11 градусов, влажность воздуха 81%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 1-6 градусов. Предстоящей ночью – минус 8-13 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 16 часов 37 минут. Долгота светового дня – 7 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Федор Студит, Федор Мороз.

Прозвище Федора (Феодора) - Студит - в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа - что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома - поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения. По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд - к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами - малиной, земляникой, черникой.

Именины в этот день: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.