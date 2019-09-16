Прогноз погоды

Во вторник в Челябинской области тепло с дождями
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 19:15
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 17 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 29 минут, зайдет в 19 часов 7 минут. Долгота светового дня – 12 часов 38 минут. Луна стареющая.

17 сентября по народному календарю Неопалимая Купина.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину.

Именины в этот день: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Автор: 
Олеся Денисова
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