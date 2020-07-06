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Южноуральцам и гостям региона открыли доступ к Тургояку

Среда обитания
Сегодня, 17:29
Автор: 
Евгения Александрова

Жителям Челябинской области и гостям региона открыли доступ к уникальному южноуральскому водоему - озеру Тургояк, что рядом с Миассом.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, на берегу Тургояка был демонтирован забор между базой отдыха "Светлячок" и территорией клуба-отеля "Золотой пляж", перекрывавший доступ к озеру.

По словам Виталия Безрукова, забор был убран в рамках исполнения поручения главы региона Алексея Текслер, которое губернатор озвучил в конце июня в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

"Мы взялись за годами копившиеся проблемы наших озер-жемчужин. Это Тургояк, Кисегач, Увильды и другие водоемы. Здесь еще многое предстоит сделать в части наведения порядка, реконструкции очистных сооружений, упорядочивания застройки, восстановления инженерной и коммунальной инфраструктуры. Важно обеспечить равный доступ к озерам наших жителей. Эту работу мы доведем до конца. Это также важно для развития туризма в регионе, который должен стать полноценной отраслью областной экономики", - отметил в своем выступлении Алексей Текслер.

Исполняя поручение губернатора, на Тургояке - помимо того, что  там снесли секции забора между двумя базами отдыха, мешавшего людям свободно подойти к озеру, - для отдыхающих оборудовали специальные калитки, через которые можно пройти на пляж.

"Поручение, данное губернатором Алексеем Текслером, активно исполняется. Прибрежная территория озер очищается от ограждений, которые были установлены в нарушение федерального законодательства. Для сохранения южноуральских водоемов еще многое предстоит сделать. Предстоит большая работа с собственниками земельных участков, проведение очередных контрольно-надзорных мероприятий. Уже предприняты очень важные шаги в этом направлении, и работа будет продолжаться", - подчеркнул Виталий Безруков.

Он напомнил, что в конце июня по поручению Алексея Текслера были демонтированы ограждения на озере Увильды, чего активно добивались местные жители. Теперь все отдыхающие могут беспрепятственно попадать на берег одного из красивейших южноуральских водоемов.

Меры, направленные на сохранение южноуральских озер, уже оценили общественники. Руководитель координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов отметил, что необходимо повышать ответственность за нарушения, связанные с ограничением доступа граждан к водным объектам.

"Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером за последние несколько дней предприняты важные шаги. Хочу подчеркнуть, что обеспечение свободного доступа людей к озерам не только даст возможность насладиться красотой памятников природы, но и обеспечит наши конституционные права. А защита конституционных прав - приоритет для всех органов власти", - сказал Рашид Исмаилов.

Представитель Общероссийского Народного фронта Андрей Филатов считает снос ограждений на Увильдах и Тургояке - значимых с точки зрения отдыха и туризма озерах Южного Урала - важной и нужной инициативой региональной власти. Однако, по мнению общественника, проблем еще остается много.

"Тургояк и Увильды - это понятно, они - лицо области, но многие другие водоемы до сих пор остаются неухоженными, заброшенными, замусоренными и загаженными. Такое отношение к природе родного края крайне непростительно, является следствием длительного бездействия и халатности местных властей, о чем свидетельствуют незаконно установленные заборы и ограждения. Также известны многочисленные факты незаконного слива канализационных стоков в водоемы хозяевами частных жилых и коммерческих объектов. И эта проблема тоже должна быть решена!", - отметил Андрей Филатов.

Общественник уверен, что если губернатор Челябинской области даст распоряжение всем главам территорий региона навести порядок на озерах и прибрежных участках, ситуация может заметно измениться.

Тот факт, что состояние озер в Челябинской области ежегодно ухудшается, подтверждают в министерстве экологии региона - сказывается пагубное влияние высокой антропогенной нагрузки. Поэтому сейчас предпринимаются различные меры для защиты водоемов.

На озере Тургояк, которое по праву называют жемчужиной Южного Урала, по поручению Алексея Текслера уже введен запрет на выделение новых участков под строительство. Запрещено здесь и использование фейерверков, а также (со второго июля этого года) - катеров и лодок, работающих на бензине (с двигателями внутреннего сгорания).

По словам Виталия Безрукова, экскурсии на остров Веры будут проводиться ОГУ "Особо охраняемые природные территории" только на плавсредствах, оборудованных электродвигателями.

На двигателях внутреннего сгорания остаются пока только катера спасателей и надзорных ведомств, но их также рекомендовано перевести на электрические двигатели.

 В рамках принятой инициативы о запрете использования катеров с двигателем внутреннего сгорания четвертого июля представители минэкологии с коллегами из "Особо охраняемых природных территорий Челябинской области" провели на озере Тургояк массовое рейдовое мероприятие.

"Выходной и жаркий день был выбран не случайно - именно в это время наплыв отдыхающих достигает пика и, как следствие, растет число нарушений. По итогу выезда мне приятно отметить, что многие пользователи катеров и яхт, а также туристы поддержали инициативу губернатора о введении запретов. Многие из них уже сейчас перешли на электродвигатели, а некоторые пошли еще дальше и установили на свой водный транспорт солнечные батареи", - сообщил Виталий Безруков.

При этом, отметил замминистра экологии, были выявлены и нарушители. По фактам несоблюдения владельцами автомобилей и катеров режима природоохранной зоны озера Тургояк были составлены протоколы.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Тургояк
Виталий Безруков
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