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Южноуральцев еще ждут морозы

Зима пока не собирается сдавать свои позиции в Челябинской области и жителей еще ожидают морозы, несмотря на наступление весны по календарю.

Об этом рассказала заместитель начальника Челябинского гидрометцентра Ирина Попова в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

По словам Ирины Ивановны, в марте в регионе отмечаются большие амплитуды температур между ночью и днем - доходит до 12-15 градусов.

«С 12 марта на Южный Урал придет гребень (область повышенного давления), который принесет с собой похолодание», - пояснила Ирина Попова.

В ночь на 12 марта ожидается минус 24-29 градусов, при прояснении до минус 32 градусов, в ночь на субботу и воскресенье, 13 и 14 марта, прогнозируется минус 16-21 градус, местами – до минус 26 градусов.

С 15 по 17 марта температура в ночные часы составит в среднем минус 17 градусов, а вот днем уже ожидаются плюсовые температуры – до плюс 2-4 градусов.

Отрицательные температуры воздуха продержатся в регионе в ночные часы до конца марта.

Ирина Попова отмечает, что март на Южном Урале всегда отмечался неустойчивой погодой. Переход через ноль регистрируется в первой декаде апреля.

«Среднедекадная температура у нас отрицательная весь месяц. В третьей декаде марта будет минус 3,4 градуса, в первой декаде апреля – плюс 0,6 градуса», - рассказывает синоптик.

По прогнозам Росгидрометцентра, среднемесячная температура в марте на Южном Урале будет в пределах нормы, а осадков будет выше нормы - порядка 130%.