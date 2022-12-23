23.12.2022
Южноуральцев и гостей региона просят не украшать ёлки в нацпарке «Таганай»
23.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
23.12.2022
Студенты ЮУрГУ на завершающей неделе 2022 года будут учиться дистанционно
23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
23.12.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения
23.12.2022
Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ
Южноуральцев и гостей региона просят не украшать ёлки в нацпарке «Таганай»
12.12.2022
Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение
22.11.2022
На Дальнем Таганае «вырос» световой столб
14.11.2022
На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»
09.11.2022
Туристы из Перми оштрафованы за нарушение правил посещения «Таганая»
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022