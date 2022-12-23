Южноуральцев и гостей региона просят не украшать ёлки в нацпарке «Таганай»

Жителей Челябинской области и гостей региона просят не заниматься украшением ёлок на территории национального парка «Таганай», потому что это представляет опасность для природы и для животных.

«Украшать деревья в лесу не надо. Даже перед Новым годом. Потому что вся эта красота довольно опасна для природы», - рассказали в Telegram-канале нацпарка.

В напцарке отметили, что от ветра игрушки (их сейчас часто делают из пластика) и мишура падают с веток вниз, становятся мусором, который очень долго разлагается.

Кроме того, дикие животные могут проглотить дождик или мишуру и погибнуть.

Сотрудник нацпарка советуют взять с собой на прогулку по «Таганаю» хорошее настроение. Можно также прихватить с собой пакетик нежареных семечек, чтобы потом высыпать их в кормушку. Лестные обитатели нацпарка порадуются такому подарку.