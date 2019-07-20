Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий – к изнуряющей жаре добавятся грозы, град и порывистый ветер.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, 20 июля в южных районах области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 36-38 градусов, в воскресенье – до плюс 30 градусов.

В ближайшие трое суток в большинстве районов прогнозируются дожди, местами грозы и град.

Ветер усилится, отдельные его порывы будут в субботу достигать 18 метров в секунду, в воскресенье – 15 метров в секунду.

В ГУ МЧС уточнили, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.