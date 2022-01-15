Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – метели, усиление ветра, низкое атмосферное давление, магнитные бури.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, 16 января на территории Челябинской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, в юго-восточных районах до сильного, местами метели, снежные заносы.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра ночью до 16-21 метра в секунду, днём до 18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, которая может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. «Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует соблюдать правила безопасности», - отмечают в ГУ МЧС области.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Атмосферное давление на 24 единицы ниже нормы – 718 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 722 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По данным Gismeteo, в ночь на 16 января вероятны магнитные бури силой пять баллов, утром и в первой половине дня воскресенья, а также в ночь на понедельник - геомагнитные возмущения силой четыре балла.

Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).