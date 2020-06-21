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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

Среда обитания
Сегодня, 01:19
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - прогнозируются дожди, грозы, град, шквалистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и днем 21 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, утром местами туманы. В Челябинске дождь вероятен лишь ночью.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Отдельные порывы могут достигать ночью 14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). На юге области воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов, на остальной территории на пять градусов прохладнее.

Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В ГУ МЧС предупредили, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Вероятно также увеличение площади природных пожаров до крупных.

В ГУ МЧС области рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Во время грозы опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.

На открытой площадке или в лесу нужно укрыться на низкорослом участке леса, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101» и «01» или в ЕДДС муниципального образования.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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