Южноуральцев предупреждают об усилении ветра

В субботу, 18 апреля, в Челябинской области ожидается сильный ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

Порывы метра в дневные часы будут достигать 17-22 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Сырая и ветреная погода неблагоприятна для лиц с болезнями бронхов и легких, суставов и позвоночника. А порывистый ветер может вызвать чувство тревоги и беспокойства у людей с нервными расстройствами.

В течение суток атмосферное давление ночью понизится до 731 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы. Ухудшение самочувствия могут ощутить гипотоники и гипертоники, люди с нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, при такой погоде повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.