ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра

Среда обитания
Сегодня, 00:31
Автор: 
Олеся Денисова

В субботу, 18 апреля, в Челябинской области ожидается сильный ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

Порывы метра в дневные часы будут достигать 17-22 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Сырая и ветреная погода неблагоприятна для лиц с болезнями бронхов и легких, суставов и позвоночника. А порывистый ветер может вызвать чувство тревоги и беспокойства у людей с нервными расстройствами.

В течение суток атмосферное давление ночью понизится до 731 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы. Ухудшение самочувствия могут ощутить гипотоники и гипертоники, люди с нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, при такой погоде повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Среда обитания
15.04.20 22:58
Южноуральцев предупреждают: ветер усилится, температура повысится, давление упадет
Среда обитания
05.04.20 16:47
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды: похолодание, снег, сильный ветер
Среда обитания
25.02.20 13:28
Циклон принесет в Челябинскую область снегопады, усиление ветра и резкий скачок давления
Среда обитания
18.02.20 21:33
Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области сохранятся еще на сутки
14.04.20 20:39
В Челябинской области практически все лесные пожары тушатся в первые сутки
13.04.20 17:30
Компании, выигравшие аукционы по безнадзорным животным в Челябинске, не готовы работать
13.04.20 13:08
Минэкологии заявило, что самоизоляция благотворно сказалась на качестве воздуха. Жители не согласны
12.04.20 22:37
В понедельник мокрый снег с дождем
11.04.20 23:49
На территории трех городов Челябинской области - режим "черного неба"
10.04.20 18:36
В Челябинске первый этап противоклещевой обработки начнется на следующей неделе
10.04.20 11:22
Леса и водоемы Челябинской области ушли на «самоизоляцию» по приказу властей
09.04.20 15:02
Власти ждут от челябинцев предложений по проекту аллеи на улице 40-летия Победы
08.04.20 17:57
В Челябинской области посадят 13 миллионов деревьев
07.04.20 21:42
Сегодня ночью Суперлуна окажется на близком расстоянии от Земли
Общество
Вчера, 14:59
Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции
Политика
Вчера, 14:32
Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме
Новости
Вчера, 22:39
Общество
Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком
Вчера, 16:43
Экономика
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства
Вчера, 16:24
Происшествия
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
Вчера, 15:40
Экономика
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту 
Вчера, 15:25
Общество
ММК организовал пошив многоразовых масок для своих сотрудников
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
16.04.20 17:51
Среда обитания
В Челябинске провели акарицидную обработку Лесного кладбища
15.04.20 14:21
Среда обитания
На площади Революции в Челябинске восстановили испорченную неизвестными живую изгородь
14.04.20 20:39
Среда обитания
В Челябинской области практически все лесные пожары тушатся в первые сутки
13.04.20 17:30
Среда обитания
Компании, выигравшие аукционы по безнадзорным животным в Челябинске, не готовы работать
10.04.20 18:36
Среда обитания
В Челябинске первый этап противоклещевой обработки начнется на следующей неделе
Теги
порывистый ветер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика