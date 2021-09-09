Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и низком давлении, а затем похолодании

В предстоящие сутки в Челябинской области ожидается усиление ветра, низком атмосферном давление и в выходные понижение температуры воздуха.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ночь на пятницу, 10 сентября, в регионе прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду, его отдельные порывы будут достигать 18 метров в секунду, в дневные часы ветер усилится до 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду.

Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы. Ночью оно еще понизится, а днем чуть подрастет, но останется ниже нормативных показателей.

Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Кроме того, по всей территории области прогнозируются дожди. Влажно-прохладная погода на фоне низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Синоптики обещают понижение температуры в выходные. В ночь на субботу и воскресенье – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус трех градусов, в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше плюс 11-14 градусов. НА следующей неделе потеплеет, а потом вновь похолодает - в двадцатых числах сентября вероятен первый снег.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Вероятно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

Южноуральцам советуют, при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.