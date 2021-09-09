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09.09.2021

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09.09.2021

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09.09.2021 23:44

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и низком давлении, а затем похолодании

В предстоящие сутки в Челябинской области ожидается усиление ветра, низком атмосферном давление и в выходные понижение температуры воздуха.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ночь на пятницу, 10 сентября, в регионе прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду, его отдельные порывы будут достигать 18 метров в секунду, в дневные часы ветер усилится до 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду.

Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы. Ночью оно еще понизится, а днем чуть подрастет, но останется ниже нормативных показателей.

Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Кроме того, по всей территории области прогнозируются дожди. Влажно-прохладная погода на фоне низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Синоптики обещают понижение температуры в выходные. В ночь на субботу и воскресенье – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус трех градусов, в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше плюс 11-14 градусов. НА следующей неделе потеплеет, а потом вновь похолодает - в двадцатых числах сентября вероятен первый снег.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Вероятно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

Южноуральцам советуют, при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Автор: Любовь Юрина
штормовое предупреждение
шквалистый ветер
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09.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%

07.09.2021 14:07

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю

07.09.2021 13:16

На Южном Урале в пятый раз пройдет международный Фестиваль духовной музыки

07.09.2021 13:01

В честь 285-летия Челябинска симфонический оркестр сыграет рок, а «Ночные волки» покажут свои байки

07.09.2021 12:55

Полицейские Челябинска задержали офисного вора

07.09.2021 12:39

В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены

07.09.2021 12:37

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы

07.09.2021 12:07

Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

07.09.2021 11:59

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки

07.09.2021 11:44

Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов

07.09.2021 11:22

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч

07.09.2021 11:21

В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем

07.09.2021 11:20

В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев

07.09.2021 11:18

В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85

07.09.2021 11:17

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%