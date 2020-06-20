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Южноуральцы в воскресенье смогут наблюдать солнечное затмение

Среда обитания
Сегодня, 23:05
Автор: 
Олеся Денисова

В ночь на воскресенье, 21 июня 2020 года, можно будет наблюдать уникальное кольцеобразное солнечное затмение в день летнего солнцестояния. Россияне смогут увидеть только неполные фазы.

Как сообщает московский планетарий, наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге.

В Челябинске частная фаза кольцеобразного затмения солнца будет видная с 8 часов 38 минут до 10 часов 15 минут (по московскому времени). Наибольшая фаза затмения, видимая с территории города, составит 0,20 (то есть будет перекрыта пятая часть солнечного диска).

Такое уникальное кольцевое затмение происходит в среднем 14 раз в столетие. Следующее ожидают в 2039 году.

Всего в 2020 году ожидается шесть затмений – два солнечных (кольцеобразное и полное) и четыре лунных (все полутеневые). Второе затмение Солнца будет полным и произойдет 14 декабря, оно будет видимым только из Южной Америки (полная фаза 2 минуты 10 секунд в 19:14 по московскому времени).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Солнечное затмение
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