Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех участковых уполномоченных отдела полиции «Южноуральский». Они обвиняются в незаконной рубке деревьев.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, по данным следствия, в мае 2022 года обвиняемые произвели незаконную рубку древесины на территории Хомутининского бора, являющегося памятником природы Челябинской области и приняли меры для сокрытия преступления. Полицейские спилили 15 деревьев породы «Сосна», причинив ущерб лесному фонду на сумму более 540 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.