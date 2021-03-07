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Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром

Челябинская область встретит первый весенний праздник – Международный женский день – усилением мороза в ночные часы, метелями и порывистым ветром.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на восьмое марта на Южном Урале подморозит до минус 18-23 градусов, в низинах столбик термометра подберется к отметке минус 27 градусов.

Синоптики обещают снег, местами умеренный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Кроме того, ожидается усиление ветра – местами его порывы будут достигать в ночные часы – 11 метров в секунду, днем - 16-21 метра в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Гололед на дорогах может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «112» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.