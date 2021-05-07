За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области

За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 221 гектар.

Возгорания зарегистрированы на территории Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Миасского, Октябрьского и Чебаркульского лесничеств. На тушении были задействованы 218 человек.

Днем ранее два крупных лесных пожара произошли в Миасском городском округе и Аргаяшском, Верхнеуральском муниципальных районах. Возгорания – на территории Каслинского, Красноармейского, Кусинского, Кыштымского. Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 317 га. и 123 единицы техники.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 177 лесных пожаров на площади одна тысяча 671 гектар.

В главном управлении лесами напоминают, нарушители Правил пожарной безопасности в лесах заплатят штраф от 1,5 до трех тысяч рублей. Штраф для должностных лиц - от 10-20 тысяч рублей и юридических - от 50-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.