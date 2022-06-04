Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга

Защитники челябинского леса на северо-западе города подали уведомление о проведении митинга. Об этом сообщила представитель инициативной группы Алёна Кожева. Активисты намерены высказать своё несогласие с вырубкой леса под строительство катка в зелёном массиве рядом с Тополинкой и ЖК «Ньютон». Ранее разрешение на стройку выдала мэрия Челябинска. При этом предписание прокуратуры поставить данный участок на кадастровый учёт в статусе зоны городских лесов администрацией выполнено не было.

В случае согласования акции сторонники сохранения леса соберутся 13 июня с 17 до 19 часов на площадке возле ледовой арены «Трактор».

«Друзья, мы подали уведомление в городскую администрацию о проведении митинга против вырубки леса в границах микрорайонов Ньютон, Парковый-2 и Тополиная аллея. Заявленная дата — 13 июня (Пн) с 17 до 19 часов на площадке у ЛА «Трактор».

Мы надеемся, что мэрия Челябинска не испугается открытого выступления людей и согласует митинг», - сообщается в Телеграм-канале «Горожане».

Общественники подчёркивают, что таким образом реализуют своё законное право на свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны (Федеральный закон от 19.06.2004 г. №54-ФЗ). Инициаторы митинга обращают внимание на то, что в борьбе за сохранение леса действуют строго в рамках закона, обращаясь в суды, надзорное ведомство и следственный комитет.

Напомним, что каток на северо-западе Челябинска должен был стать частью спортивного кластера, который губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал построить президенту РФ Владимиру Путину. Объект должны сдать в четвёртом квартале 2023 года. На его строительство из федерального бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей. Действия муниципальных властей, выделивших под стройку участок леса, оспаривают в суде активисты. Сегодня, третьего июня, общественники сообщили, что будут добиваться отвода судьи.