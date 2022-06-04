04.06.2022
Челябинские колодцы опасны для жизни
03.06.2022
Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
03.06.2022
Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
03.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.06.2022
По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
03.06.2022
«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
25.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
24.05.2022
В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
25.04.2022
Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили
04.04.2022
Лихачев – челябинцам о выбросах: Прошу вас успокоиться, всё под контролем
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022