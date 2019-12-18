Пока победил застройщик

Защитники чуриловской зелени будут отстаивать деревья лично перед Натальей Котовой
Среда обитания
Сегодня, 17:42
Автор: 
Евгения Александрова

Жители челябинского поселка Чурилово, пытавшиеся защитить деревья от вырубки и противостоявшие застройщику, констатируют: победа досталась бизнес-леди Юлии Клюевой.

Согласно распоряжению администрации Челябинска от 16-го декабря, основанием для издания которого стало ранее принятое решение согласительной комиссии, индивидуальному предпринимателю разрешено строить на земельном участке вблизи Первого озера в Тракторозаводском районе и рекомендовано обеспечить компенсацию зеленых насаждений.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы города по вопросам градостроительства Владимира Шамне.

 

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель общественной организации «Зеленый город», эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, живущий на Трашутина (рядом с домами на этой улице и планируется застройка), жители сдаваться не намерены. Люди, мечтающие сохранить деревья, не верят якобы благим намерениям бизнесвумен, обещавшей посадить новые растения взамен вырубленных, и готовы идти дальше: в суд и прокуратуру.

Напомним, согласно решению челябинской городской думы от 19 декабря 2019 года «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске», застройщик может лишь показать деревья на эскизе, а потом - если не захочет сажать - просто выплатить муниципалитету денежную компенсацию и ничего не посадить.

Экоактивист напоминает, что подавляющее большинство чуриловцев (более 80-ти процентов), участвовавших в интернет-опросе, проголосовали за сохранение существующих деревьев - речь идет, как минимум, от трех десятках кленов и тополей.

Сам Константин Лопин на этой неделе планирует записаться на прием к главе Челябинска Наталье Котовой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с ней лично.

Автор: 
Евгения Александрова
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