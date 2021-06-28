Засохшие деревья и кустарники в Челябинске заменят только к началу осени

В Челябинске засохшие деревья и кустарники, высаженные в прошлом году, подрядчики заменят к 30 августа.

Об этом сообщил сегодня, 28 июня, на традиционном аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Хвойники уже начали заменять, а вот лиственные будут заменены к концу августа», - сказал чиновник.

Напомним, в этом в Челябинске засохли 131 куст и 388 деревьев, высаженных в прошлом году. Чиновники заявили, что количество неприжившихся растений соответствует нормативу – не более семи процентов от высаженных. Этот процент мог бы быть значительно ниже, считают горожане, если бы за зелеными насаждениями был организован надлежащий уход.