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Жара на Южном Урале усилится

Среда обитания
Сегодня, 09:56
Автор: 
Олеся Денисова

На предстоящей неделе в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы. Синоптики прогнозируют, что нынешняя неделя будет чуть жарче предыдущей.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во вторник, 14 июля, в отдельных районах столбик термометра достигнет отметки плюс 39 градусов, в среду и четверг воздух будет прогреваться до плюс 36-38 градусов. Челябинск, помимо изнуряющей жары, остается и во власти повышенного атмосферного давления, что может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми проблемами.

Жару плохо переносят даже вполне здоровые люди. У них может отмечаться слабость, снижение физических сил, головные боли, предупреждают синоптики.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам.

При высокой температуре воздуха ощущается недостаток кислорода в воздухе, особенно в больших городах. Не лучшим образом себя могут чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также пожилые, страдающие кислородной недостаточностью, и маленькие дети.

В дни с повышенной температурой воздуха желательно не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов).

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво) и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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