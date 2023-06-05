Жара в Челябинской области немного спадет

Наступившая неделя для жителей Челябинской области будет менее изнуряющей – жара спадет. Ливни и грозы прогнозируют лишь в первые два-три дня семидневки.

«Прохладную погоду принесут атмосферные фронты, надвинувшиеся с европейской территории России», - сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Аномально жаркая погода держится в Челябинской области воздух с 27 мая. Накануне, четвертого июня, температура воздуха была днем плюс 31-38 градусов.

В выходные в регионе прошли сильные ливни, прогремели грозы. Наибольшее количество осадков зарегистрировала метеостанция Катав-Ивановск - 36 миллиметров, что составило 47% от месячной нормы, отметили в Челябинском Гидрометцентре.

«Температура воздуха на наступившей неделе, с пятого по 11 июня, ожидается на 10 градусов ниже, чем в предыдущий период», - отметили в Уральском Гидрометцентре.

Шестого июня еще сохранится аномально - жаркая погода (со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более) сохранится лишь местами. Во вторник воздух будет прогреваться до плюс 26-31 градуса. В восточной половине области в отдельных районах будет сильная жара – плюс 36 градусов и выше.

А уже со среды, седьмого июня, заметно похолодает. В дневные часы синоптики обещают 17-21 градус, лишь на юге – до плюс 26 градусов. В четверг, восьмого июня, - плюс 19-24 градуса. Аналогичная погода сохранится до конца недели.

Во вторник и среду в отдельных районах ожидают сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный. Во второй половине недели существенных осадков не предполагается.