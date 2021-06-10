Жители Челябинска задыхаются от гари. Сегодня, десятого июня, горожане начали массово жаловаться на неприятный запах. Оказалось, причина кроется в пожарах, происходящих в черте мегаполиса.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, основной причиной запаха гари являются именно пожары на территории областного центра.

«В результате низкой облачности и слабого ветра над городом образовалась дымка с запахом гари», - отметил Безруков.

Также он подчеркнул, что несмотря на предупреждение МЧС и органов властей, некоторые граждане продолжают поджигать пух, который ежедневно вызывает десятки пожаров как в городе, так и за его пределами.

«Мы призываем граждан не поджигать пух намеренно. О выявленных подобных фактах рекомендуем незамедлительно сообщать в МЧС и полицию», - сказал Виталий Безруков.

Ситуацию определенно усугубляют и НМУ, которые установились в Челябинске и продлятся, согласно прогнозам, до вечера пятницы, 11-го июня.