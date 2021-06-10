10.06.2021
Журналисты в погонах отмечают профессиональный праздник
10.06.2021
Челябинская область получила 542 тысячи доз вакцин для вакцинации от инфекционных заболеваний
10.06.2021
В нацпарке «Зигальга» в фотоловушки угодили сохатый и косолапый
10.06.2021
Жители Челябинска задыхаются от гари
10.06.2021
В Златоусте весь личный состав спасателей подняли на поиски двухлетнего малыша
09.06.2021
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
Жители Челябинска задыхаются от гари
09.06.2021
В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе
09.06.2021
Бывший вице-губернатор Челябинской области стал «главным по спорту» на РМК
09.06.2021
Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет
09.06.2021
Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021