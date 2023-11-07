Жители Кадровика тонут во тьме и надеются обрести твердую почву под ногами и увидеть свет

Жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) тонут во мраке – здесь нет ни нормальных дорог (путь из пункта А в пункт Б – очень мокрый), ни освещения.

О том, как нелегко приходится местному населению, его представительница рассказала в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте в понедельник, шестого ноября:

«Абсолютно по всему поселку нет дорог. Ни пройти - ни проехать. Вечером дойти от остановки до дома - это целое испытание: можно утонуть по колено в очередной луже. Нет уличного освещения, дети по темноте идут в школу и обратно. Администрация города данную проблему решать не хочет. Обещали грейдер 16 октября, но его так и не было. Да, думаю, толку от него бы и не было - он бы, как обычно, отстоял около садика часа три, а потом проехал по улицам с поднятой лопатой. Зимой дороги тоже совсем не чистят».

Сегодня, седьмого ноября, на данную жалобу отреагировала администрация Копейского городского округа. Местные власти сообщили, что МКУ «Городская служба заказчика» направило подрядной информации заявку на выполнение работ по частичной отсыпке ям и выбоин в поселке Кадровик несжимаемым материалом грунтовой автодороги (такую информацию озвучили в данном муниципальном учреждении) и что работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий.

Что касается освещения: та же самая городская служба на территории Копейского городского округа осуществляет строительство линий наружного освещения по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе».

«Для устройства (строительства) линий наружного освещения улиц, не оборудованных линиями наружного освещения, необходимы разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение мероприятия по устройству линий наружного освещения данного микрорайона учтены при формировании муниципальной программы на период 2024-2025 годов и будут выполнены при условии финансирования (которого может и не случиться – прим.)», - вот такой ответ дали власти Копейска жителям Кадровика. Свет здесь если и появится, то явно не завтра.