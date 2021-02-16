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Жителям Челябинской области предложили спасти деревья

Жителям Челябинской области предложили принять участие в акции по спасению деревьев. Для этого нужно собрать и сдать 300 килограммов макулатуры, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет с 15 марта по девятое апреля.

«Акция проходит в виде соревнований между районами и городами области, по результатам которой будет составлен зеленый рейтинг области», - отметили в пресс-службе.

Такой марафон, по словам организаторов, поможет возродить сбор макулатуры. А это, в свою очередь, даст возможность производителям бумаги экономить древесное сырье.

«Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов», - сказал замминистра экологии области Виталий Безруков.

Для участия нужно оставить заявку на сайте, собрать более 300 килограммов макулатуры и сдать ее.

Бумагу будут вывозить организаторы акции. Победителей наградят денежными премиями, ценными призами и благодарностями.

С инструкцией по сдаче макулатуры, а также с примерным графиком вывоза макулатуры, можно ознакомиться на официальном сайте проекта: www.sdai-bumagu.com.