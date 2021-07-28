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гепатит
Будь здоров
28.07.2021 12:44

Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом

У Всемирного дня борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day), который отмечается 28 июля, есть даже свой символ - это «3 мудрые обезьяны»: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». Почему? Просто он отлично отражает отношение к заболеванию у современного общества. Привлечь внимание к проблеме, получить «гигиенические знания», провести диагностику и поспособствовать проведению вакцинации от гепатита — это основные цели Дня борьбы с гепатитом.

День рождения американского врача, лауреата Нобелевской премии Баруха Самюэля Блумберга, который и открыл вирус гепатита B, показался мировому сообществу подходящей датой для всемирного «медицинского календаря». Первый День был проведён 28 июля 2008 года по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом, и уже через 3 года ВОЗ внесла эту дату в свой календарь.

Владимир Александрович Конев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, более 20 лет читает лекции для студентов по теме «вирусные гепатиты у детей». Ещё дольше (35 лет) он занимается диагностикой и лечением детей и взрослых, больных гепатитом. Сегодня он поможет нам развенчать основные мифы о гепатите и расскажет, почему печень - это очень стойкий боец в нашем организме. Но почему всё-таки не стоит злоупотреблять терпением этого отважного органа.

Миф 1. Гепатит А, В, С неизлечим.

Итак, прежде всего, определимся, что гепатит - это воспаление печени. Причиной гепатита могут быть различные факторы: злоупотребление алкоголем, передозировка лекарств,  воздействие ядов, различные инфекции: бактериальные (например, иерсиниоз), вирусные (цитомегаловирус), простейшие (токсоплазмоз). Также спровоцировать гепатит вполне способен и аутоиммунный фактор.

Чаще других у больных гепатитом диагностируется вирусный гепатит, обусловленный заражением так называемыми гепатотропными вирусами. Вирусами, для которых основной клеткой, главной мишенью является гепатоцит, называются гепатотропными. Их несколько: вирус гепатита А, вирус гепатита В, вирус гепатита С, вирус гепатита D (delta), вирус гепатита и другие. Существуют и другие гепатотропные вирусы (но ВОЗ их не учитывает, да и гепатотропность их под сомнением).

Как правило, вирус гепатита А чаще других вирусов является причиной острого воспаления печени. Механизм заражения этим вирусом фекально-оральный. В зависимости от инфицирующей дозы заболевание может протекать в лёгкой или тяжёлой форме с различным прогнозом. Чаще гепатит А у детей протекает легко, ещё чаще и вовсе незаметно для пациента (безжелтушная и субклиническая формы): заболевание протекает без желтухи и (иногда) без симптомов интоксикации, заканчиваясь полным выздоровлением.

Среднетяжёлая и тяжёлые формы гепатита А без печёночной недостаточности заканчиваются благоприятно. Противовирусную терапию при этом не применяют. Лечение таких форм гепатита сводится к применению желчегонных и дезинтоксикационных  средств. Таким образом, терапия, скорее, помогает выздоравливать и не лечить.

При возникновении же печёночной недостаточности в случае массивного некроза печени при злокачественной (то есть супертяжёлой) форме гепатита А требуются реанимационные мероприятия, которые, увы, не всегда оказываются эффективными. Вылечить такую форму гепатита А довольно трудно, и прогноз неблагоприятный. Таким образом, иногда только вовремя сделанная вакцина может спасти ребенка или взрослого. У взрослых больных гепатит А протекает тяжелее, чем у детей, ещё за счёт сочетанного поражения печени взрослого другими неблагоприятными факторами (мы все с вами знаем, какими). Ко всему прочему гепатит А не бывает хроническим.

Гепатит E тоже  имеет фекально-оральный механизм заражения и точно так же может протекать в лёгкой и тяжёлой форме. Этот вид гепатита наиболее распространён в Средней и Юго-Восточной Азии. Летальность, т.е. возникновение тяжёлых форм с печёночной комой, выше, чем при гепатите А, за счёт сложного течения у беременных, особенно в 3 триместре. Специфическая терапия, к сожалению, отсутствует. Вакцина от этого вида гепатита была создана в Китае, но пока информации о её применении нет.

Гепатиты В, С и D имеют парентеральный механизм заражения (то есть минуя желудочно-кишечный тракт) и могут протекать остро или иметь хроническое течение. Наслоение гепатита D на гепатит В утяжеляет течение и ухудшает прогноз заболевания. Кстати, без гепатита В (без его поверхностного антигена) не бывает гепатита D!                           

Острые гепатиты В, В+D и С могут протекать в лёгкой и тяжёлой форме. При гепатите В и В+D злокачественная форма с печёночной комой  возникают обычно после массивного инфицирования при переливании нетестированной донорской крови. Процент летальности в таких случаях очень высок – 70%. И даже применение противовирусных препаратов не улучшило ситуацию.

Гепатит С острый редко бывает тяжёлым, но зато хронизируется в 80% случаев.

Хронические гепатиты С, В и В+D могут иметь различную активность и степень фиброза. Иногда, особенно при влиянии других патологических факторов, хронический гепатит переходит в цирроз. Цирроз печени имеет своё развитие с формированием хронической печеночной недостаточности, что часто приводит к гибели пациента. Но есть и хорошие новости - смерть от этих хронических видов гепатита в последнее время удалось победить! Применение препаратов прямого противовирусного действия позволило вылечивать хронический гепатит и предотвращать формирование цирроза.

Миф 2. Гепатитом можно заболеть после прививки.

Давайте разберёмся. При вакцинации от гепатита А заболеть нельзя, то же самое и с гепатитом В. Это гарантируется сертификатом.

Но что такое прививка? Это инъекция. Каждая инъекция потенциально может нести в себе опасность. Поэтому крайне важно, кто, где и как вам делает прививку.

Миф 3. Гепатит и желтуха – это полноценные синонимы

Конечно, это не так. Желтухи бывают надпечёночными, печёночными и подпечёночными. Чтобы немного разобраться в терминах: надпечёночная значит «гемолитическая», то есть та самая физиологическая желтуха новорождённого; печёночная — гепатит, холестаз, а подпечёночная, то есть механическая, говорит нам о нарушении оттока желчи в кишечник.

Желтуха связана с повышением в крови билирубина и является одним из симптомов, который является критерием типичности гепатита. Словом, если при гепатите есть желтуха - он типичный. А уровень билирубина при гепатите отражает саму тяжесть заболевания. Но всё-таки чаще гепатит протекает без желтухи.

Миф 4. Гепатит - заболевание, неизбежно приводящее к скорому летальному исходу

Это леденящее душу утверждение, вероятно, связано с тем, что печень при септическом состоянии «сдаётся» последней. Вот такой вот уникальный орган и стойкий боец! Как известно, печень — орган, который в нашем организме занимается детоксикацией и синтезом, обладает огромным резервными и компенсаторными возможностями. Печень действительно очень многое может выдержать (однако уверяем вас, что не стоит проверять это на практике). А когда при длительной борьбе за жизнь печень дает сбой, вот тогда уже действительно становится тревожно.

Миф 5. Гепатит С может пройти без лечения, самостоятельно

После заражения гепатитом С около 20% пациентов выздоравливают. У 80% пациентов формируется хронический гепатит. До 2016 года больных хроническим гепатитом С (с низким уровнем репликации вируса, когда идёт создание новых вирусных компонентов, и слабо выраженным фиброзом) предпочитали вообще не лечить. В итоге ничего не проходило, но и хуже пациентам не становилось. А попытки лечения интерфероном улучшения не давали. Когда на «арену» вышли препараты прямого противовирусного действия, ситуация изменилась в лучшую сторону.

А исчезнуть «самостоятельно», без лечения гепатит С хронический может только в случае, если имела место лабораторная ошибка.

Миф 6. С гепатитом придется всю жизнь соблюдать диету «Стол №5»

 Ответ прост: если есть гепатит (воспаление печени) - должна быть диета «Стол №5». Всё.

Миф 7. Гепатит можно держать под контролем, просто принимая гепатопротекторы и ведя ЗОЖ.

Скажем так: это верно лишь отчасти. Теоретически неактивный хронический гепатит С может никак не влиять на работоспособность человека при условии небольшой поддержки печени.

 Миф 8. Гепатитом С можно заразиться повторно.

Можно.

Миф 9. Гепатит «пропустить» сложно: пожелтевшая кожа всегда главный симптом заболевания

Давайте вспомним и закрепим материал: желтуха - необязательный симптом острого гепатита. При хроническом гепатите В и С желтуха вообще встречается крайне редко. А вот тяжёлый гепатит, как правило, сопровождается желтухой. Кстати, появление желтухи у больного хроническим гепатитом указывает на ухудшение его состояния. Будьте внимательны!

Миф 10. Гепатитом можно заразиться через посуду, личные вещи больного, укус насекомого

Гепатитом В - вполне можно. Если в семье есть больной хроническим гепатитом В, то через 5 лет совместного проживания, как правило, инфицируются все члены семьи. А вот с гепатитом С такого не получается: спустя 15 и более лет в семье не инфицируется ни супруг, ни дети.

Миф 11. Беременность и лактация несовместимы с гепатитом

Начнём с того, что при хроническом гепатите В мать вообще не кормит ребенка. При хроническом гепатите С кормить грудью можно, но при высокой репликации вируса у матери от кормления ребенка лучше воздержаться.

Подытожим. Будьте здоровы и помните: каким бы стойким ни был этот боец - наша печень, один в поле - не воин. «Печься» о своей печени - правильно.

гепатит
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  • +7 906-869-79-01
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В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

27.07.2021 12:35

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России

27.07.2021 12:26

ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%

27.07.2021 12:24

В Челябинске полиция «накрыла» игорное заведение

27.07.2021 12:19

В Челябинске два такси не поделили дорогу и врезались в забор

27.07.2021 12:14

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

27.07.2021 12:08

В Челябинске бесправный водитель устроил ДТП, отправив пассажира в кому

27.07.2021 11:48

Прокуратура проверит заявления общественников о незаконности стройки в лесу на северо-западе Челябинска

27.07.2021 11:35

В Челябинск доставлены еще два новых вагона с УКВЗ

27.07.2021 11:29

Полицейские Челябинска задержали организаторов крупного сбыта наркотиков

27.07.2021 11:18

Сто процентов прибыли оказались обманом

27.07.2021 11:14

Власти Челябинска восстановят украденный у паралимпийца пандус

27.07.2021 11:04

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны

27.07.2021 10:57

На звериной тропе Таганая обнаружен след косолапой няньки

27.07.2021 10:47

Результаты проб на Тургояке показали безвредность воды

27.07.2021 10:36

Многодетные семьи могут бесплатно посетить аттракционы в парке Челябинска

27.07.2021 10:25

В Миассе огнеборцы спасли на пожаре десять человек

27.07.2021 10:19

«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск

27.07.2021 10:08

Замминистра культуры РФ высоко оценила обновленную детскую библиотеку Челябинска

26.07.2021 22:07

Анонсы событий и мероприятий на 27 июля

26.07.2021 17:38

Глеб Геннадьевич Фетисов: достижения в спорте

26.07.2021 17:18

Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы

26.07.2021 16:52

В Челябинске Союз добровольцев России проведет круглый стол по поддержке инвалидов

26.07.2021 16:48

В Советском районе Челябинска благоустроят улицу Свободы

26.07.2021 16:46

«Тарасов» снова в Челябинске

26.07.2021 16:37

В Копейске будут судить юношу, который пытался с помощью арбалета перекинуть в колонию героин

26.07.2021 16:16

В Челябинскую область поступило 666 тысяч доз вакцины от ковида, вакцинировано около 600 тысяч

26.07.2021 15:44

В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду

26.07.2021 15:43

В Челябинской области готовят к открытию новую ковидную базу

26.07.2021 15:20

На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений

26.07.2021 15:18

Предпринимательницу из Челябинска, по вине которой погиб рабочий, ждет уголовный срок

26.07.2021 15:15

В Челябинске безработных стало меньше

26.07.2021 15:13

Южноуральцам покажут передовые технологии в сельхозпроизводстве

26.07.2021 15:08

Во вторник в Челябинской области местами дожди и грозы

26.07.2021 14:55

Военнослужащих Челябинской области призывают сообщать о фактах неуставных отношений в воинских частях

26.07.2021 14:50

В Челябинске состоялся открытый урок по безопасному поведению на воде

26.07.2021 14:28

Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших

26.07.2021 14:17

«Ростелеком» назвал села Челябинской области с самым высоким интернет-трафиком

26.07.2021 14:05

Жители Магнитогорска готовы воспрепятствовать строительству детсада

26.07.2021 14:00

Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому

26.07.2021 13:57

СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль

26.07.2021 13:21

За выходные почти две тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах

26.07.2021 13:18

В Челябинске психбольная выпрыгнула из машины скорой помощи и погибла

26.07.2021 13:14

После обращения жителей Заварухино прокуратура обязала местные власти построить дорогу и мост

26.07.2021 12:42

В Коркино бетономешалка убила подростка

26.07.2021 12:36

Челябинец убил жену и пытался покончить с собой

26.07.2021 12:30

В одном из дворов Челябинска буйствует неадекватный мужчина, а полиции все нет

26.07.2021 12:06

Куляшов заставил нерадивых подрядчиков скосить траву почти на ста улицах Челябинска

26.07.2021 11:56

Жарил и ел: в Агаповском районе задержан поедатель конопли

26.07.2021 11:43

Теннисистка из Челябинска выбыла из борьбы за медали Олимпийских игр

26.07.2021 11:39

Челябинские волки хотят пахнуть овечкой

26.07.2021 11:34

В 33 дворах Челябинска закончили благоустройство по федеральной программе

26.07.2021 11:32

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 73 тысячи

26.07.2021 11:30

В Челябинске мужчина требует деньги с владельцев машин за парковку во дворе дома

26.07.2021 11:27

Глава Челябинска решила по-настоящему серьезно взяться за «художников», уродующих город

26.07.2021 11:14

Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму

26.07.2021 11:11

Вокалистка Вилена Мурзина снова спела на Челябинском вокзале