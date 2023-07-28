В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом

В Челябинской области регистрируется рост заболеваемости гепатитом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В 2022 году зафиксировано 10 случаев острого вирусного гепатита В (ОВГВ), что на семь случаев больше показателя 2021 года. В прошлом году заболеваемость ОВГВ (0,31 на 100 тысяч населения) на 6,8% превысила среднероссийский показатель (0,29).

Кроме того, в 2022 году в Челябинской области зарегистрировано 52 случая заболеваемости острым вирусным гепатитом С, в том числе заболело три ребенка. В 2021 году ОВГС подтвержден у 31 человека, в том числе у двоих детей, в 2022 году – у 44 человек, в том числе троих детей.

В структуре заболевших острым вирусным гепатитом С преобладают взрослые – 94,2%, на долю детей до 17 лет приходится 5,8%. Чаще всего болеют южноуральцы в возрасте от 30 до 39 лет – 40,4% заболевших.

«В структуре путей передачи вирусного гепатита С основными путями являются инъекционное употребление наркотиков и половой путь», – уточняют в регионально управлении Роспотребнадзора.

ДЛЯ СПРАВКИ

Гепатит - это воспаление печени, в результате которого разрушаются клетки печени. Его причиной могут стать инфекции, а также злоупотребление алкоголем, жирной пищей, отравление, в том числе лекарственное.

Различают острый и хронический вирусный гепатит.

Острый гепатит - фаза, когда организм активно борется с инфекцией, стараясь полностью удалить ее из организма. Он возникает вскоре после инфицирования и длится, как правило, не больше шести месяцев.

Хронический гепатит - постоянное воспаление печени. Он наступает, если в течение острой формы организму не удалось справиться с вирусом (в хроническую форму переходят в основном гепатиты В и С).