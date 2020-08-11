Абоненты Билайн могут пользоваться безлимитным интернетом в Крыму, Севастополе и поездках по другим городам России при регистрации в сетях других операторов

Билайн расширяет возможности для абонентов ряда тарифов популярной линейки «Близкие люди» и тарифа «Всё за 1800 + роуминг». Теперь они могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в том числе, в Крыму и Севастополе, без дополнительных трат.

По данным Билайн.Аналитика, после смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, россияне начали больше ездить по стране. Курорты полуострова Крым, традиционно популярные у россиян в последние годы, в июле уже принимают туристов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Также этим летом в Крыму уже успели отдохнуть жители близлежащих регионов - из Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Ростовской области. В топ-10 по числу приехавших отдыхать в Крым входят также жители Казани, Волгограда и Нижнего Новгорода.

С 30 июля по 30 сентября 2020 года клиентам тарифов «Близкие люди» и «Всё за 1800 + роуминг», в путешествиях по стране, там, где нет сети Билайн, например, на курортах полуострова Крым, не нужно дополнительно подключать опции для большей экономии расходов на мобильный интернет. Пользоваться мобильным интернетом можно без доплат и ограничений, списываться будет только абонентская плата по тарифу. Для абонентов из Челябинской области эта возможность доступна в тарифах «Близкие люди 3» и выше.

Для клиентов других тарифов Билайн в 3 раза увеличил пакет трафика на максимальной скорости при предоставлении безлимитного интернета в поездках по России при регистрации в сетях других операторов за 249 рублей/сутки. Первые 300 Мб в сутки доступны на максимальной скорости, далее 128 Кбит/с до конца дня. Этой скорости достаточно для общения в мессенджерах и в социальных сетях, работы с почтой и использования поисковых сервисов.

Новые условия действуют при регистрации в сетях других операторов: на территории Республики Крым и города Севастополь, а также в некоторых населенных пунктах и районах Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии и Забайкальском крае.

Акция действует с 30 июля по 30 сентября 2020 года для тарифов «Близкие люди 2» и выше для Москвы, «Близкие люди 3» и выше для остальных городов, а также «Всё за 1800 + роуминг».

Более подробная информация о новых возможностях для клиентов доступна на сайте.

ПАО «ВымпелКом» не имеет собственной сети или оборудования на территории Республики Крым и города Севастополь и предоставляет услуги через роуминговых партнеров.