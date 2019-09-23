Агрохолдинг «Равис» завоевал в Екатеринбурге пять медалей
Экономика
Сегодня, 12:27

Агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) - один из крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России - завоевал на IX межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге пять медалей.

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» получила в номинации «Высокое качество продукции» золотую медаль за шницель «Рощинский» и серебряную - за полукопченую колбасу «Балыковая» и вареную колбасу «Мортаделла».

ООО ПКЗ «Дубровский» (входит в состав агрохолдинга) взял «серебро» в аналогичной номинации за полукопченые колбасы «Брауншвейгская» и «Краковская». Бронзовую медаль «Дубровскому» принесла колбаса «Докторская».

ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», также входящая в состав агрохолдинга «Равис», на агровыставке заработала «золото» номинации «Высокое качество продукции» - на «пятерку» были оценены производимые здесь куриная ветчина высшего сорта, прессованное мясо и карпаччо.

Ассортимент у компании «Равис» богатый. На выставке в Екатеринбурге компания представляла и различные полуфабрикаты, и всевозможные колбасы (в том числе Халяль), и сосиски, и сардельки, и копченую курочку, и деликатесы (например, карпаччо). Гости выставки с интересом знакомились с продукцией крупнейшего агрохолдинга УрФО, пробовали их на вкус (для всех желающих была организована дегустация). 

В числе посетителей экспозиции был и возглавивший официальную делегацию Южного Урала глава региона Алексей Текслер, которого с фирменной продукцией «Рависа» познакомила заместитель директора агрохолдинга по продажам Светлана Комарова.

СПРАВКА

Компания «Равис» на рынке продуктов питания успешно работает уже больше 35-ти лет. В 2018-м году признана лучшей птицефабрикой мясного направления Челябинской области. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» предприятие завоевало двадцать золотых медалей.

 

Сегодня агрохолдинг объединяет десять сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по области).

«Равис» является предприятием замкнутого цикла производства. Принцип «поле-прилавок» позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, осуществлять поставки в сроки и контролировать ценообразование. Сегодня это самая развитая торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России. Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а также в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Уфу, Оренбург и другие регионы страны.

«Равис» активно расширяет производство, наращивает экспортные поставки, ежегодно поставляет на региональный рынок новинки, реализует инвестиционные проекты.

ФОТО предоставлено компанией "Равис"

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