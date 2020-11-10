Акция по ипотечному кредитованию в Челиндбанке продлится до конца ноября

В Челиндбанке продолжается акция по ипотечному кредитованию: до 30 ноября при оформлении ипотеки отсутствует требование по страхованию предмета залога и личному страхованию.

При этом процентная ставка не зависит от наличия полиса личного страхования:

8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, а также участников зарплатных проектов.

9,4% годовых – для остальных категорий заемщиков.

Кредиты предоставляются на приобретение готового или строящегося жилья, земельных участков, а также рефинансирование ипотеки, оформленной ранее в других банках.

Срок кредитования – до 15 лет (для земельных участков – до 5 лет).

Сумма первоначального взноса составляет 15% от стоимости недвижимости на вторичном рынке и 20% - на первичном, сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе банка.

Оставить заявку на оформление кредита можно на сайте.