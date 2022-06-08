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Фото: 2

Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ 

Челябинские тракторостроители увеличат выпуск дорожно-строительной техники и расширят модельный ряд гражданской продукции. Выполнить эти задачи призвано совместное предприятие ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (входит в состав «Уралвагонзавода») и Концерна «Тракторные заводы» - ООО «ПК Тракторный завод». Об этом шла речь на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера, генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Потапова и генерального директора концерна «Тракторные заводы» Андрея Водопьянова.

По словам главы региона Алексея Текслера, объединение усилий таких крупных компаний удовлетворит растущие потребности рынка в качественной дорожно-строительной технике.

«Объединение их производственных компетенций, инфраструктурного базиса обеспечит выпуск востребованной отечественной линейки спецтехники. Так же важно, что динамичное развитие челябинской производственной площадки позволит сохранить коллектив и будет способствовать созданию в области новых рабочих мест», - заявил губернатор.

Безусловное выполнение всех социальных обязательств подтвердили руководители предприятий. Директора заводов подчеркнули, что социально-ориентированная политика определяется масштабными задачами проекта.

«Челябинский тракторный завод» – это предприятие-легенда с богатейшей историей и большими трудовыми заслугами перед Отечеством. Он работал, работает и будет работать на благо страны, сохранив свои основные производственные компетенции по выпуску гражданской продукции и выполнению гособоронзаказа. В рамках развития гражданского направления будет значительно увеличен объем выпускаемой продукции, а также расширена продуктовая линейка предприятия, активизируется освоение новых проектов по дорожно-строительной технике. При этом для нас важно сберечь главную ценность – трудовой коллектив предприятия. Мы сохраним рабочие места и все социальные гарантии», - сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

В ходе встречи гендиректор концерна «Тракторные заводы» доложил об опыте по реализации аналогичного проекта – реструктуризации концерна, осуществленной согласно поручению президента и председателя правительства РФ.

«Благодаря выбранной стратегии, нам удалось сохранить все компетенции и трудовой коллектив. Работникам концерна была обеспечена не только своевременная выплата заработанной платы, но и её рост на 40%. Была снижена социальная напряженность в регионе, увеличились налоговые отчисления. По сравнению с 2018 годом сумма отчислений выросла на 220%, в 2022 году прогнозируется рост этого показателя до 310%. Годовой объем товарооборота с 2018 года вырос в три раза», - отметил Андрей Водопьянов.

Итогом совместной работы «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и концерна «Тракторные заводы» станет значительное увеличение объемов выпускаемой на челябинском заводе гражданской продукции, а также создание модельного ряда, позволяющего удовлетворить текущие потребности российской промышленности.

ЧТЗ
НПК Уралвагонзавод
Концерн «Тракторные заводы»
Алексей Текслер
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06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022 13:32

В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

06.06.2022 12:41

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022 12:15

Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

06.06.2022 12:03

Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

06.06.2022 12:00

Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты

06.06.2022 11:56

Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте

06.06.2022 11:46

За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца

06.06.2022 11:45

Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь

06.06.2022 11:43

Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка

06.06.2022 11:41

Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров

06.06.2022 11:40

В Челябинской области стартует международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир»

06.06.2022 11:15

Захар Прилепин оценил «твардовскую силу стихов» Геннадия Григорьева из Челябинска

06.06.2022 11:09

В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году

06.06.2022 10:38

Повышение МРОТ повлияет на размер больничных и декретных

06.06.2022 10:36

В Челябинске процветает несанкционированная торговля

06.06.2022 10:35

После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды

06.06.2022 10:34

Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов

06.06.2022 10:32

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном

06.06.2022 10:14

На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор

06.06.2022 10:04

Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших

06.06.2022 10:02

Прогноз погоды на лето на Южном Урале

05.06.2022 23:01

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

05.06.2022 22:12

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

05.06.2022 21:30

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков