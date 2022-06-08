Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ 

Челябинские тракторостроители увеличат выпуск дорожно-строительной техники и расширят модельный ряд гражданской продукции. Выполнить эти задачи призвано совместное предприятие ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (входит в состав «Уралвагонзавода») и Концерна «Тракторные заводы» - ООО «ПК Тракторный завод». Об этом шла речь на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера, генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Потапова и генерального директора концерна «Тракторные заводы» Андрея Водопьянова.

По словам главы региона Алексея Текслера, объединение усилий таких крупных компаний удовлетворит растущие потребности рынка в качественной дорожно-строительной технике.

«Объединение их производственных компетенций, инфраструктурного базиса обеспечит выпуск востребованной отечественной линейки спецтехники. Так же важно, что динамичное развитие челябинской производственной площадки позволит сохранить коллектив и будет способствовать созданию в области новых рабочих мест», - заявил губернатор.

Безусловное выполнение всех социальных обязательств подтвердили руководители предприятий. Директора заводов подчеркнули, что социально-ориентированная политика определяется масштабными задачами проекта.

«Челябинский тракторный завод» – это предприятие-легенда с богатейшей историей и большими трудовыми заслугами перед Отечеством. Он работал, работает и будет работать на благо страны, сохранив свои основные производственные компетенции по выпуску гражданской продукции и выполнению гособоронзаказа. В рамках развития гражданского направления будет значительно увеличен объем выпускаемой продукции, а также расширена продуктовая линейка предприятия, активизируется освоение новых проектов по дорожно-строительной технике. При этом для нас важно сберечь главную ценность – трудовой коллектив предприятия. Мы сохраним рабочие места и все социальные гарантии», - сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

В ходе встречи гендиректор концерна «Тракторные заводы» доложил об опыте по реализации аналогичного проекта – реструктуризации концерна, осуществленной согласно поручению президента и председателя правительства РФ.

«Благодаря выбранной стратегии, нам удалось сохранить все компетенции и трудовой коллектив. Работникам концерна была обеспечена не только своевременная выплата заработанной платы, но и её рост на 40%. Была снижена социальная напряженность в регионе, увеличились налоговые отчисления. По сравнению с 2018 годом сумма отчислений выросла на 220%, в 2022 году прогнозируется рост этого показателя до 310%. Годовой объем товарооборота с 2018 года вырос в три раза», - отметил Андрей Водопьянов.

Итогом совместной работы «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и концерна «Тракторные заводы» станет значительное увеличение объемов выпускаемой на челябинском заводе гражданской продукции, а также создание модельного ряда, позволяющего удовлетворить текущие потребности российской промышленности.