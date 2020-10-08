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Аналитики МегаФона: В период пандемии россиян потянуло на Камчатку и Чукотку

Экономика
Сегодня, 13:35
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Пандемия перезагрузила внутренний туризм. В условиях закрытия границ жители России скорректировали отпускные планы и освоили нетипичные направления для отдыха.

По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35 процентов.

Обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона МегаФон проанализировал с использованием инструментов Big Data. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на девять процентов.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе (Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург) в этом году посетило в среднем на 20 процентов туристов меньше. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на шесть процентов.

При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20 процентов туристов больше.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15 процентов меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25 процентов.

В дни путешествий пользователи проводили время и за онлайн-развлечениями - трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в Youtube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с первого августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах - 12 дней.

 

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