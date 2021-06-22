Автомобиль «Урал» отправили в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет» заключил дилер автозавода «УРАЛ» миасский завод спецтехники «Спецагрегат». Первая партия техники уже поступила в образовательное учреждение, ее приемку лично осуществлял врио ректора университета Андрей Келлер. Это всесезонная комбинированная дорожная машина на шасси «Урал Next 73945» с колесной формулой 6х4. Среди выполняемых автомобилем функций – очистка дорожного полотна и обочин в зимнее и летнее время.

Дорожная машина ВМКД предназначена для очистки обочины от снега, срезания льда и эффективного распределения противогололедных материалов в зимнее время. Также несомненными плюсами при дорожных работах являются управление устройством из кабины, система телеметрии, система мониторинга. Помимо мойки, подметания и обеспыливания дорог и обочин, автомобиль оснащен комплектом специального оборудования для работы в летнее время.

Основное предназначение автотехники – участие в образовательном процессе и подготовка кадров машиностроительного производства.

АЗ Урал Поделиться

Справка об автомобильном заводе «Урал»:

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.