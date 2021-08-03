Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж

В июле на Автомобильном заводе “Чайка-Сервис” в Нижнем Новгороде состоялось открытие консигнационного склада Автомобильного завода “УРАЛ”.

На торжественном мероприятии присутствовали представители Торгового дома АЗ “УРАЛ”, Автозавода “Чайка-Сервис” и других нижегородских предприятий, специализирующихся на производстве автоспецтехники и коммерческого транспорта.

"Создание постоянной площадки для хранения и реализации автомобилей, а также шасси “Урал” в Нижнем Новгороде связано с новой политикой Автозавода “УРАЛ” по созданию в российских регионах консигнационных складов. Таким образом, завод планомерно расширяет присутствие на рынке", - рассказал Александр Хайбулин, начальник управления послепродажного обслуживания Торгового дома АЗ «УРАЛ».

Теперь изготовитель шасси стал ближе не только к заводам спецтехники, но и к потребителям их продукции. Наличие таких складов уральского завода сокращает сроки поставок шасси и, соответственно, время ожидания клиентом готовых автомобилей.

Стоит отметить, что Нижегородская область известна большим количеством предприятий, выпускающих спецтехнику. Теперь шасси для них в шаговой доступности — на территории АЗ “Чайка-Сервис”.

Склад будет пополняться новыми шасси по мере необходимости. Модели шасси будут поставляться наиболее востребованные партнёрами. На данный момент — это шасси и автомобили “Урал-NEXT” 6х6, доля продаж которых в структуре уральского автозавода превышает 50%.

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Надстройки на шасси “Урал” имеют постоянный спрос у потребителей из разных сфер экономики. К примеру, АЗ “Чайка-Сервис” производит большое количество специальных и коммерческих автомобилей — это автогидроподъемники, пожарные машины, тяжелые эвакуаторы, краны-манипуляторы и другая техника на шасси "Урал".

В обозримой перспективе на нижегородском складе появятся неполноприводные бескапотные машины "Урал-С35" с колесной формулой 6х4, серийное изготовление которых стартует в этом году.

Напомним, в мае 2021 года аналогичный склад Автозаводом “УРАЛ” был открыт в Набережных Челнах. С данной площадки уже успешно реализовано не одно шасси. Следующим планируется открытие склада в Кургане.