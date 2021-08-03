03.08.2021
ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам
03.08.2021
Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
03.08.2021
В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве
03.08.2021
В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»
03.08.2021
«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»
Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж
14.07.2021
Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу
22.06.2021
Автомобиль «Урал» отправили в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
04.06.2021
Автомобиль «Урал NEXT» отправился к покупателю прямо с выставочного стенда
02.06.2021
Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021