Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»

Автомобильный завод «УРАЛ» примет участие в XVI Международной выставке коммерческого транспорта «Comtrans-2021», которая пройдет в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» c 7 по 11 сентября.

В экспозиции автозавода представлены перспективные модели бескапотного дорожного семейства автомобилей «Урал». В них сочетается высокий уровень надежности с новым уровнем комфорта и экономической эффективности. В новых грузовиках реализован целый комплекс технических решений, направленный на обеспечение надежности. Современные ведущие мосты и рама, мощный двигатель, оптимальные показатели тягово-динамических параметров и грузоподъемность помогают достигать высоких результатов работы в строительстве, дорожно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Автомобили, представленные на выставке оснащены бескапотной модернизированной кабиной, обеспечивающей комфортные условия работы для экипажа.

Впервые автозавод представляет самосвал «Урал С34520» полной массой 27,5 тонн и грузоподъемностью до 16 тонн. Силовой агрегат – дизельный рядный двигатель, мощностью 328 лошадиных сил, и 9-ступенчатая механическая коробка передач. Самосвальная платформа объемом 14 кубических метров. Модернизированная кабина дорожного грузовика может быть короткого типа или оборудована спальным местом. Ее отличительной особенностью является то, что из-за оптимизации мотоотсека появилась возможность установки третьего пассажирского сиденья, которое необходимо для автомобилей спецтехники с экипажем из трех человек. Кроме того, шасси данной модификации расширяет линейку стреловой спецтехники, монтируемой на «бескапотных» шасси «Урал» за счет габаритной высоты по кабине, а также коммунальной техники экипаж которой должен состоять из трех человек.

Самосвал «Урал С35510» с объемом платформы до 20 кубических метров, полной массой до 35 тонн. Отличительной его особенностью является передняя ось девяти тонн, что позволяет обеспечить грузоподъемность самосвала до 21,5 тонны. Автомобиль оснащен дизельным двигателем, мощностью 420 лошадиных сил. Двигатель агрегатируется с 12-ти или 16-тиступенчатой коробкой передач с тросовым приводом управления. Надежные ведущие мосты под нагрузку 13 тонн с межосевой и межколесной блокировками, с барабанными тормозными механизмами с автоматической регулировкой зазоров, с ABS. Параметры геометрической проходимости одни из лучших в своем классе: угол въезда до 29,3° и съезда не менее 30; дорожный просвет до 340 миллиметров; продольный радиус проходимости – пять тысяч 285 миллиметров.

Данные грузовики предназначены для перевозки насыпных и навалочных грузов по дорогам I-III категорий при различных температурных режимах.

Новинка предприятия – седельный тягач «Урал С35410» с колесной формулой 6х4. Этот автомобиль предназначен для строительных и технологических перевозок на малые и средние расстояния в различных климатических условиях по дорогам I-III категорий. Тягач полной массой до 33,5 тонны, масса автопоезда при этом составляет до 75 тонн в зависимости от комплектации.

Также на стенде автозавода «УРАЛ» представлен образец спецтехники на бескапотном шасси «Урал С35510». Это комбинированная дорожная машина производства «Меркатор Холдинг» (город Калуга). На нем установлено навесное оборудование европейского качества, надежное, современное, функциональное. Это распределитель реагентов, фронтальный скоростной отвал, боковой отвал и межосевая щетка. На машину может быть установлена различная навеска так как машина предназначена для всесезонного обслуживания дорог с твердым покрытием, в основном для загородных трасс. В зимнее время – это очистка дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаление наката, а также распределение противогололедных материалов в том числе соли и жидких реагентов.

Неполноприводные дорожные автомобили диверсифицируют модельный ряд автозавода «Урал» и расширяют возможности выхода на новые рынки сбыта. Бескапотные дорожные автомобили могут использоваться в строительстве и в дорожно-коммунальном хозяйстве. Межсервисный интервал до 30 тысяч километров, одни из лучших среди грузовой техники условия гарантии - 36 месяцев или 150 тысяч километров пробега делают грузовики дорожного семейства привлекательными для клиентов. Переход на новые грузовики «Урал 6х4» станет для потребителей отличным способом повышения эффективности, снижения затрат и общей стоимости эксплуатации автопарков.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. На базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

Фото: АЗ «Урал»