Банк «Открытие» презентовал в Челябинске безналичный офис

Банк «Открытие» наращивает сеть своих отделений на Южном Урале. В Челябинске, по адресу Комсомольский проспект 33, открылся еще один офис кредитной организации в новом формате – отделение ориентировано на обслуживание розничных клиентов, все операции проводятся в безналичном формате.

Главное преимущество этого формата – простота и скорость обслуживания за счет полностью безналичного сопровождения операций. Так, в новом офисе «На улице Красного Урала» отсутствует касса, все операции проводятсячерез банкомат, счета или личный кабинет клиента.

«Большая часть наших офисов до сих пор работает с кассами, а другая часть, где реализована безналичная модель, позволяет снизить издержки клиентов на проведение операций, повысить качество сервиса. Этот формат также помогает экономить деньги клиентов, потому что многие безналичные операции дешевле.В новом офисе мы старались сделать так, чтобы наши клиенты чувствовали себя максимально комфортно», – рассказал управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.

Новое отделение «Открытия» способно ежедневно обслужить до ста клиентов. Дизайн офиса «На улице Красного Урала» выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических лиц. На площади более 150-и квадратных метров размещены зона ожиданиядля клиентов, где можно зарядить свои гаджеты, и универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг.

Клиенты могут здесь оформить дебетовую и кредитную карты, ипотеку, кредит наличными, вклады, приобрести инвестиционные и накопительные страховые продукты, подать заявку на перевод пенсионных накоплений в НПФ. Также в офисе есть бесплатный доступ в интернет и инфосистема, с помощью которой можно решить многие финансовые вопросы самостоятельно.

«Если к нам приходит человек зрелого возраста, который не знает, что такое безналичный формат, то, конечно, мы обучаем их всему, помогаем. Информационная панель дает возможность зайти и показать, как все денежные операции будут выглядеть. Кроме этого, мы рассказываем им, как безопасно пользоваться картами, какие вопросы задают сотрудники банка, когда реально звонят клиенту, и что ни в коем случае нельзя говорить им по телефону», – отметиладиректор операционного офиса «На улице Красного Урала» Екатерина Ковальчук.

Всего в офисе стоят четыре бесконтактных банкомата, два из которых работают круглосуточно. Совершая денежные операции в темное время суток, клиент может быть уверен в своей безопасности – дверь в отделение «Открытия» в ночное время открывается только по банковской карте.

На сегодняшний день в Челябинской области 11 офисов банка «Открытие». Шесть из них находятся в Челябинске.Помимо нового отделения «На улице Красного Урала», в этом году в новое помещение переехал офис и в городе Трехгорном. Также в планах банка – открытие полноформатного отделения в Магнитогорске и ремонт офиса в центре Челябинске, на проспекте Ленина, 55.

Режим работы офиса «На улице Красного Урала»: с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 часов, суббота – с 10:00 до 16:00. Выходной день – воскресенье.

Для справки:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и PrivateBanking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.