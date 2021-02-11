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Бензин в Челябинской области назван самым дешевым в стране

Бензин в Челябинской области назван самым дешевым в стране. Такую информацию опубликовала сегодня, 11-го февраля контрольно-счетная палата региона в своем телеграм-канале.

КСП Челябинской области опубликовала данные экспертов о ценах и их динамике на самый распространенный бензин (АИ-92) за последний год.

Как оказалось, несмотря на то, что в среднем цены на бензин по стране выросли на 2,9 процента, темпы их роста ниже инфляции в России за 2020 год (+4,9 процента).

«Быстрее всего цены на бензин выросли Магаданской области (+7,7 процента), Сахалинской области (+7,3 процента) и Чукотском автономном округе (+7,1 процента). Больше всего бензина на среднюю зарплату можно приобрести в ЯНАО (2155 литров). Самый дорогой бензин - в Чукотском автономном округе (60 рублей за литр)», - отмечают в контрольно-счетной палате Челябинской области.

Таким образом, средняя цена литра бензина марки АИ-92 в России составляет 43,56 рубля.