Билайн в Челябинске развивает сеть под запросы каждого жителя

Билайн в столице Южного Урала увеличивает зону покрытия 4G для работы из дома, любителей шоппинга и загородных поездок

Для покрытия связью жилых массивов, Билайн в Челябинске увеличил проникновение сигнала и скорость интернет-серфинга внутри помещений. Теперь инфраструктура оператора позволяет обеспечивать быстрый мобильный интернет в любой точке - в квартирах, во дворах и в магазинах «у дома». Жители могут смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, проводить из дома рабочие видеоконференции или учиться удаленно. И не переживать, что интернет зависнет в самый неподходящий момент.

Билайн запустил дополнительные 4G базовые станции в местах, популярных для отдыха и посещения жителями города: парках и городских садах, учебных заведениях, социальных объектах, торгово-развлекательных центрах. Например, в торговом центре «Алмаз» не осталось «белых пятен» и абоненты во время шоппинга пользуются мобильным интернетом, не задумываясь о том, где будет лучше ловить. 4G сеть Билайн быстро соберет семейный совет на видеозвонок для выбора подарка, сторис об удачной покупке отправится даже из примерочной.

Одновременно с запуском дополнительных базовых станций, Билайн в Челябинске проводит масштабную модернизацию сети, осуществляя замену оборудования на более технологичное. Такое обновление инфраструктуры позволило обеспечивать высокие скорости передачи данных и увеличить надежность обслуживания. В результате за 2 года средняя скорость мобильного интернета выросла почти в 3 раза, а разговоры абонентов могут быть бесконечно длинными.

Также оператор провел работы по улучшению покрытия 4G интернетом на крупных городских магистралях и трассах, чтобы клиенты компании в дороге оставались на связи.

Егор Злобин, руководитель Билайн в Челябинской области:

«Сегодня в Челябинске все больше наших абонентов отдают предпочтение 4G-девайсам и используют возможности смартфонов по-максимуму. Поэтому мы запустили связь нового поколения и без абонентской платы - «Связь Z». Челябинцам больше не нужно покупать пакеты услуг, которыми не будут пользоваться и выбросят в конце месяца. Можно выбрать только актуальное и потратить до конца в любое время».

Пользователи «Связи Z» могут подобрать подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете – 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS. Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.