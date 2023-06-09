Более 30 предприятий презентовали свои новинки на форуме в Челябинске

Более 30 предприятий Челябинской области презентовали свои новинки на выставке Второго Всероссийского Форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету», которая проходит восьмого и девятого июня в Челябинске.

«Мы производим практически все – от гайки до ракеты, - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, оценивший вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым ведущие достижения южноуральских предприятий в области импортозамещения. - Южноуральскую технику можно встретить по всему земному шару – и в пустынях Африки, и в заснеженной Арктике».

«ДСТ-УРАЛ» презентовал свою уникальную разработку - минный трал МТ1, созданный на базе серийного гусеничного погрузчика, мощностью 107 лошадиных сил, массой восемь тонн. Процесс разминирования основан на тралении местности и воздействии на датчик цели. Техника оснащена системой дистанционного управления и множеством защищённых камер контроля.

«Завод СпецАгрегат» представил аэродромную подметально-продувочную машину, предназначенную для всесезонного обслуживания взлетно-посадочных полос. Модель на 95% состоит из комплектующих российского производства и по ряду характеристик даже превосходит зарубежные аналоги.

Завод «ПО «ТРЕК» привез на выставку автокомпоненты для квадротехники, автомобиля Aurus, автобуса ЛИАЗ, а также для вездехода «РУСак», предназначенного для работы на Крайнем Севере.

НПО «Электромашина» презентовала быстрозарядную электрозаправочную станцию для электрокаров. Ее мощность составляет 150 кВт – в России станции с такими характеристиками ранее не производились.

НПО «Пневматического машиностроения» продемонстрировала свою уникальную продукцию для горно-добывающей отрасли – представили макет специализированного оборудования грохот.

«Так как многие компании ушли с рынка, наше предприятие, выпускающее импортозамещающую продукцию, готово занять нишу и думаю, наше изделие будет интересно многим гостям выставки», – рассказывает инженер системы менеджмента качества на ООО НПО «Пневмаш» Ольга Шумакова. Предприятие планирует к концу первого этапа ускорить процессы производства и нарастить объемы.

Приборостроительное предприятие «Метран» демонстрирует интеллектуальный датчик давления Метран-150 - уникальный по длительности межинтервальной поверки (6 лет), а также не уступающий зарубежным и не имеющий аналогов в России измерительный преобразователь Метран-2700.

Компания «ЭлМетро Групп» представляет высокоточный прибор для измерения потоков жидкости или газа в трубах, кориолисовый расходомер ЭЛМЕТРО-Фломак. Изделие вошло в дорожную карту ПАО «Газпром» по импортозамещению.

Миасская компания «Нефть-Сервис» показала и рассказала о системе «Атлас» - навигационной системе для бурения горизонтальных скважин.

Челябинская компания «ПромАрсенал» - единственная в стране производит микроинструмента диаметром от 0,2 миллиметра. Ранее такую продукцию закупали исключительно за рубежом. «Если производители Челябинска между собой более-менее знакомы, то для Свердловской области наша продуктовая линейка стала сюрпризом. Ведь разработки нашей компании заместили швейцарскую продукцию», - говорит руководитель отдела продаж компании «ПромАрсенал» Степан Васин.

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО) представляет деконтаминатор для высокоэффективного обеззараживания помещений и консоли подвода медицинских газов и электропитания. Все компоненты которых производятся в России.

Миасский автомобильный завод «УРАЛ» представил гостям Форума свою инновационную разработку – новую модель арктического автобуса «Урал-427701-75», аналогов которому на сегодня нет. Он создан учеными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана при поддержке автозавода.

Автобус предназначен для перевозки людей по временным дорогам («зимникам») при температурах до минус 50 градусов.