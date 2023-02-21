Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн

Свыше 75% клиентов банка в Челябинской и Курганской областях в 2022 году проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Это больше общероссийского показателя ВТБ и один из самых высоких по стране.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), число активных пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале и в Зауралье составляет около 280 тысяч человек. Многие повседневные финансовые операции жители региона предпочитают совершать дистанционно. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы, а также сберегательные продукты. В конце 2022 года жители Челябинской открыли дистанционно накопительные счета на сумму порядка 85% от общего объема сбережений. Более 70% депозитов в декабре клиенты банка также оформили онлайн.

«Число пользователей ВТБ Онлайн в целом по стране превышает 12 млн человек. Только за прошлый год аудитория сервиса увеличилась более чем на 10%. Рост клиентской базы почти на 10 тысяч человек отмечен и в нашем регионе, - сообщил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. – В прошлом году мы существенно доработали интернет-банк, фактически доведя его по функциональности и удобству до уровня мобильного приложения, и клиенты оценили эти изменения».

Банк продолжает расширять число опций интернет-банка и приложения для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или в зоне авторизации до ввода данных для входа в учетную запись.