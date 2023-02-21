21.02.2023
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
21.02.2023
Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах
21.02.2023
Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства
21.02.2023
Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн
15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
13.02.2023
ВТБ запустил переводы в юанях в России
21.12.2022
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%
21.12.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023