Более четырех тысяч пенсионеров Южного Урала получат дополнительные выплаты от ВТБ

Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк начисляет по две тысячи рублей. В Челябинской и Курганской областях этим предложением уже воспользовались свыше 4,2 тысячи клиентов.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), для получения дополнительной поддержки необходимо с первого сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» банка ВТБ. Бонусные средства поступят на счета этих клиентов не позднее следующего календарного месяца после первой пенсии, полученной в ВТБ.

Всего с начала сентября заявления на открытие пенсионных карт в ВТБ подали 2,7 тысячи новых клиентов на Южном Урале - это в три раза больше, чем за весь восьмимесячный период с начала года до старта дополнительных выплат. Также в период акции пенсионные карты оформили еще свыше 1,5 тысячи действующих клиентов банка, которые ранее получали в ВТБ заработную плату, а теперь вступили в пенсионный возраст.

Для получения пенсионной карты «Мир» от ВТБ нужно обратиться в любой ближайший офис банка с паспортом и СНИЛС или заказать карту на сайте. Оформить зачисление пенсии на эту карту тоже можно прямо в подразделении ВТБ или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без посещения Пенсионного фонда.

«Мы видим, что инициатива по дополнительным выплатам пенсионерам нашла отклик и стимулировала интерес клиентов к карточным продуктам ВТБ. Росту спроса также способствовало повышение ставки на остатки по счетам пенсионных карт до 7,5%, а также бесплатная страховая защита средств от действий злоумышленников», — сказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

С сентября всем, кто получает пенсию на карту ВТБ, автоматически подключается бесплатная страховка карт и счетов от мошеннических списаний. Если преступникам удастся обмануть клиента и завладеть средствами со счета, банк вернет до 100 тысяч рублей. Это же касается и других видов кражи средств с карты. Кроме того, при оплате пенсионной картой покупок в аптеках или счетов ЖКХ банк начисляет кэшбэк до 10%.