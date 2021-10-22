22.10.2021
Прочту позже Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
22.10.2021
Фельдшера и помощника военкома подозревают в получении взяток от призывников
22.10.2021
В зале Общественного собрания Челябинска пройдут соревнования по историческим танцам
22.10.2021
В Миассе аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, продают горожанам пожарные извещатели
22.10.2021
«Вовке из Сороковки» повезло – он победил в серьёзном конкурсе уходящего года
22.10.2021
Половина российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
Более четырех тысяч пенсионеров Южного Урала получат дополнительные выплаты от ВТБ
19.10.2021
Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на кредиты наличными в 1,5 раза
19.10.2021
«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате
15.10.2021
Заемщики на Южном Урале рефинансировали в ВТБ более 1,2 тысячи жилищных кредитов
14.10.2021
ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021