Челиндбанк подвел итоги финансового онлайн-диктанта

Челиндбанк подвел итоги финансового диктанта, приуроченного к 30-летию Банка. С 6 по 8 октября жители Челябинской и Свердловской областей могли пройти тест в онлайн-формате и проверить уровень знаний в сфере управления личными финансами.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе банка, диктант написали 210 человек.

Самым простым оказался вопрос о том, на что необходимо обращать внимание при оформлении потребительского кредита: 97% участников ответили верно.

Больше всего трудностей вызвал вопрос о том, в какие организации может обратиться потребитель финансовых услуг в случае нарушения своих прав: только 57% ответов были правильными.

На отлично с диктантом справился 41 участник. Все отличники получат именные электронные сертификаты, а также памятные сувениры от банка.