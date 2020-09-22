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Челябэнерго обеспечил электроснабжение ретрансляционных вышек в Верхнеуральском районе

Экономика
Сегодня, 18:31
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В Челябинской области завершены работы по технологическому присоединению ретрансляционных вышек телевизионной и радиовещательной сети в городе Верхнеуральске и поселке Красненский Верхнеуральского района.

Работы провели энергетики Магнитогорских электрических сетей в рамках реализации программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» по технологическому присоединению новых потребителей к электросетям компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, в ходе работ специалисты Магнитогорских электросетей построили две воздушные линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ проводом СИП общей протяженностью 846 метров, установили две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, смонтировали два пункта секционирования.

Изоляция делает провод СИП (самонесущий изолированный провод) безопасным для людей, животных или птиц, гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям.

Выполненные мероприятия не только обеспечат устойчивый сигнал телевизионной и радиовещательной сети, но и позволят значительно повысить качество жизни жителей города Верхнеуральск и поселка Красненский с населением 10 тысяч 650 человек.

 

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