Челябинцы перестали платить за коммуналку - таковы последствия введенного режима самоизоляции.

О снижении собираемости платежей за коммунальные услуги сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Мэрия обратилась в жителям города и организациям с просьбой своевременно оплачивать квитанции, так как в противном случае работа коммунальщиков может быть парализована.

Челябинские власти напоминают о возможности оплаты платежей онлайн. Это можно сделать через платформу системы "Город" или с помощью "Сбербанк-онлайн", а также с помощью личных кабинетов и платежных ресурсов компаний: Центр коммунального сервиса (вывоз мусора); МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение); "Уралэнергосбыт"; УСТЭК-Челябинск.

Одиноким пожилым гражданам помощь в оплате коммунальных услуг окажут социальные работники и волонтеры.

"Жителей Челябинска мы также просим помочь своим родственникам и близким, которые привыкли платить за коммунальные услуги через отделения банков и почты, осуществить платежи с помощью Интернета", - отмечают в городской мэрии.

Читайте нас там, где Вам удобно!

Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram