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Челябинцы, получающие минимальное пособие по безработице, могут рассчитывать на материальную помощь

Экономика
Сегодня, 16:21
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение, согласно которому горожане, лишившиеся работы в условиях эпидемии коронавируса, смогут получить материальную помощь.

О материальной поддержке жителей Челябинска, которые оказались в современных условиях без работы и состоящие на учете в службе занятости, рассказала сегодня, 20 апреля, на аппаратном совещании в администрации города председатель комитета социальной политики Лариса Мошкова. На нее могут рассчитывать челябинцы, которые получают минимальное пособие по безработице.

«На оказание материальной помощи из бюджета направлено порядка 15 миллионов рублей. Размер адресной помощи составляет пять тысяч. Мы сейчас принимаем заявления от горожан. Обращений очень много», - сказала Лариса Мошкова.

Органы социальной защиты населения Челябинска также продолжают принимать заявления на доставку продуктовых наборов. На такую меру поддержки могут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами, семьи, состоящие на профилактическом учете в органах соцзащиты и находящимся в социально опасном положении, и челябинцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Наталья Котова
Челябинск
безработица
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