Челябинская область хлебом и мясом обеспечена

Второй по величине город Челябинской области Магнитогорск, наряду с продукцией металлургической отрасли, производит столько хлеба, макарон и мясной продукции, что хватает не только Южному Уралу, но и соседним регионам.

Холдинг «Ситно» обеспечивает качественным продовольствием и город металлургов, и областной центр — Челябинск, и окрестные сельские муниципалитеты, и прилегающие районы Оренбуржья и Башкортостана. А частный бизнес готовит мясные деликатесы в пику заморским.

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Как рассказали в пресс-службе компании «Ситно», в холдинг входит несколько предприятий, в том числе магнитогорский комбинат хлебопродуктов и магнитогорский хлебокомбинат, сельскохозяйственное предприятие «Агро Ситно», птицеводческие комплексы мясного и яичного направлений, а также молокоперерабатывающий завод. Трудятся здесь более шести тысяч человек, выпускают больше тысячи наименований продукции. Продукция поставляется более чем в 50 регионов России и на экспорт.

Главная особенность всего производства «Ситно» в том, что здесь не используют импортные ингредиенты, все сырье — от муки до хлебной закваски — отечественного изготовления. Пшеница и корма для молочных животных выращиваются на полях Южного Урала, оборудование для мукомольного и хлебопекарного производства планомерно обновляется.

На магнитогорском комбинате хлебопродуктов круглосуточно работают две современные макаронные линии, каждый час здесь производится шесть тонн макаронных изделий.

«Мы предлагаем нашим покупателям макароны группы «А» — из твердой крупки, и макароны группы «B» — из муки хлебопекарной. Мука у нас производится на трех мельницах, суточное производство составляет в среднем 550 тонн муки», - рассказала директор мукомольно-макаронного производства Светлана Кудрявцева.

Недавно на комбинате хлебопродуктов расширился ассортимент: стали производить ещё два вида муки: цельнозерновую пшеничную и цельнозерновую ржаную.

Дальнейший путь муки, произведенной на МКХП, помимо реализации в торговую сеть, — на магнитогорский хлебокомбинат. Здесь делают около 300 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Каждые сутки производится 70 тонн продукции. В прошлом году запустили новую автоматизированную линию по производству батонов и подового хлеба мощностью 14 тонн в сутки.

«Сейчас на новой линии вырабатываем 11 наименований: батон из пшеничной муки, зерновой батон, батон «Студенческий», хлебцы «Докторские» с отрубями и другие. Наш хлеб развозится по Челябинской области и за её пределы: это Республика Башкортостан и Оренбургская область. Работаем круглосуточно, у нас около 1000 сотрудников, утром горожане могут купить горячий хлеб. Замес теста производится либо опарным способом, либо на заквасках, которые мы производим здесь, в нашем дрожжевом цехе. Далее идёт разделка теста на тестовые заготовки, его формование в зависимости от ассортимента в виде батона, круглого хлеба, расстойка, выпечка и потом уже охлаждение и упаковка», - рассказывает главный технолог МХК Ирина Марченко.

Кстати, новая линия оснащена спиральным охладителем, которая позволяет быстро охладить хлеб перед упаковкой. Дрожжи вырабатывает НИИ хлебопекарной промышленности в Москве, мы у них получаем дрожжи в пробирках и уже здесь выращиваем в своих объёмах.

Свой ответ санкционным мерам дает и магнитогорский предприниматель Евгений Чепурин. В небольшом коптильном цехе он делает уральский хамон — сыровяленый окорок, выдержанный по традиционной технологии, и различные копченые колбасные изделия. Скоро Евгений закончит оборудование нового производственного помещения, где площадь будет значительно больше нынешней и, соответственно, объем изготовления мясной продукции тоже увеличится.

Сырье для своей продукции предприниматель сейчас приобретает у частных поставщиков, тщательно выбирая подходящие по качеству свиные ноги. Поэтому товар пока можно назвать штучным. Но в ближайшей перспективе, с запуском нового цеха, вместо 40 окороков в месяц Евгений будет закладывать на созревание до ста штук в неделю. А поставлять соответствующие мясные части будет «Равис», с которым уже подписан договор.

«Они на своем свиноводческом комплексе будут готовить нам свиные ноги, по нашему заданию, и мы будем их получать здесь в Магнитогорске и проводить все технологические процедуры: засолку, созревание», — рассказывает Евгений Чепурин.

Готовится сыровяленый окорок в течение длительного времени. Только процесс посола может достигать трёх месяцев, а затем его помещают в микроклиматическую камеру на созревание, чтобы в мясе происходила ферментация. Самый «быстрый» хамон получается минимум за полгода, а самый востребованный, пользующийся спросом, — от года до полутора лет, говорит Евгений и добавляет: он созревает на кости, что придаёт ему уникальный деликатесный вкус. Мало того, что это мясо длительного созревания, можно сказать, что оно диетическое. Для изготовления нужны только сам окорок, соль, время для ферментации и, безусловно, глубокое знание самой технологии. Других ингредиентов, в том числе импортных, нет, поэтому западные санкции на Уральский хамон не повлияют.

Спрос на эту продукцию стабильный, география покупателей — практически вся Россия, есть, конечно, ценители в Челябинске, Миассе, Златоусте и в Екатеринбурге. Качество подтверждено дипломами различных выставок, а в 2021 году сыровяленый окорок от Евгения Чепурина вошёл в 100 лучших товаров России. К конкурсу текущего года предприниматель готовит свой новый продукт — черногорский пршут — сырокопчёный окорок. Здесь тоже процесс нескорый, поэтому окорока уже сегодня в специальных камерах набирают свои кондиции.