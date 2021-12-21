Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве

В 2022 году в Челябинской области стартует программа содействия агропредприятиям в обеспечении квалифицированными специалистами Производственную практику на агропредприятиях региона пройдут в будущем году 54 студента аграрного вуза.

Как сообщили в региональном минсельхозе, практика будет организована по пяти направлениям: зоотехника, агроинженерия, ветеринария, электроэнергетика, агрономия. На подготовку квалифицированных кадров, вооружённых не только теорией, но и практическими навыками, будет направлено почти два миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, что позволит компенсировать 90% затрат по организации практики (на проживание и заработную плату).

«В следующем году мы реализуем новое направление господдержки в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. На 2022 год заявки на участие в программе по этому направлению подали четыре сельскохозяйственных организации, надеемся, что уже на 2023 год заявок будет значительно больше, так как программа нацелена на решение актуального вопроса дефицита квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе. В программе смогут участвовать индивидуальные предприниматели и организации, за исключением личных подсобных хозяйств», - отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Подготовку специалистов для сельского хозяйства нужно начинать уже в школе, чтобы повысить заинтересованность учащихся в получении профильного аграрного образования.

«Только 20% выпускников вузов идут работать на производство. Из тех, кто никогда не жил в сельской местности, сменить городские удобства на деревенские готовы единицы, поэтому нужно проводить профориентацию в сельских школах, помочь сельским ребятам получить аграрное образование и обеспечить их возвращение в качестве специалистов в родные места», - уверен депутат областного Законодательного собрания Дмитрий Пырсиков.

Добавим, что программа агроклассов подразумевает формирование групп школьников для дистанционного или очно-дистанционного обучения, подготовку которых по профильным предметам – физике, химии, математике, - осуществляют вузовские преподаватели. В зависимости от выбранной программы обучения, в неё могут входить дополнительные «опции», такие, как обучение вождению, проведение «умных каникул», наставничество в научно-исследовательской работе школьников, а после завершения школьного обучения, - заключение договоров на целевое обучение в вузе. Сегодня такие договоры можно заключать не только перед началом обучения, но и в самом процессе, после чего готовый специалист должен три года отработать в организации, подписавшей договор с обучающимся и вузом.