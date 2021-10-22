22.10.2021
Прочту позже Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
22.10.2021
Фельдшера и помощника военкома подозревают в получении взяток от призывников
22.10.2021
В зале Общественного собрания Челябинска пройдут соревнования по историческим танцам
22.10.2021
В Миассе аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, продают горожанам пожарные извещатели
22.10.2021
«Вовке из Сороковки» повезло – он победил в серьёзном конкурсе уходящего года
22.10.2021
Половина российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
Челябинская область вернула статус региона с высоким качеством управления финансами
20.10.2021
АКРА подтвердило высокую кредитоспособность Челябинской области
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
28.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
11.09.2021
Пшеницын: Регионы должны понимать, как будут финансироваться новые инфраструктурные проекты
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021