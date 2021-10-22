Челябинская область вернула статус региона с высоким качеством управления финансами

Минфин России пересмотрел результаты оценки качества управления региональными финансами за 2020 год. Челябинская область, которую в сентябре этого года причислили к субъектам с надлежащим качеством управления, вновь оказалась в первой, лидирующей группе после уточнения позиций по отдельным показателям оценки.

Согласно предварительным данным, которые Минфин России опубликовал в сентябре текущего года, Челябинская область вошла в группу субъектов с надлежащим качеством управления финансами. Об этом сообщили и средства массовой информации.

«Регионы всегда могли познакомиться с предварительными результатами оценки и, в случае необходимости, уточнить свои позиции. Обычно это происходило в рабочем порядке, уже после публиковались окончательные результаты», – рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Но в этом году, по словам министра, произошло иначе. И предварительные оценки оказались в СМИ прежде, чем субъекты смогли их уточнить.

«Конечно, для нас важно сохранять высокие показатели качества финансового менеджмента. Мы дорожим этим статусом и прекрасно понимаем, на какие оценки можем претендовать по итогам очередного финансового года, – говорит Андрей Пшеницын. – Поэтому оперативно сообщили Минфину России, по каким показателям есть вопросы, привели свои аргументы. В итоге мы и еще Ивановская область, судя по новым данным, перешли из второй группы с надлежащим качеством управления финансами в первую».

Как сообщает пресс-секретарь минфина Челябинской области Юлия Труднева, ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента в регионах проводится Минфином России с 2009 года. Оценка идет по семи направлениям: планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, управление госсобственностью и оказание госуслуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение социальных указов президента.

В результате регионы делятся на три группы – с высоким, надлежащим и низким качеством управления финансами. По итогам 2020 года в первой группе оказалось 24 субъекта, в том числе и Челябинская область, во второй группе – 45, а в третьей – 16.