Челябинская область вошла в число 25 регионов России по успешной реализации программы по развитию сельских территорий

Челябинская область вошла в число 25 регионов России, которые в 2021 году выполнили все мероприятия федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Работа велась по трем направлениям – строительство дорог, улучшение жилищных условий сельских жителей, ремонт и строительство социальных объектов.

В 2021 году в Верхнеуральском районе в двух поселках – Смеловский и Бабарыкинский – были капитально отремонтированы два школьных спортзала. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области

Глава района Сергей Айбулатов называет программу, которая дает возможность развивать социальную сферу села, уникальной.

«Считаю, что это уникальная программа. В прежние годы нам удалось по ней построить две дороги – в поселок Комсомольский и поселок Казанский, газифицировать посёлки Сухтелинский и Форштадт. В 2021 году отремонтировали два спортивных зала. Это позволит улучшить качество занятий спортом наших ребят. В планах на 2022 год у нас ремонт Дома культуры села Форштадт и ремонт сельского клуба поснлка Горбуновский», - сказал Сергей Абдулатов.

Обязательным условием программы является привлечение внебюджетного финансирования в объеме не менее десяти процентов от общей стоимости работ.

Добавим, что на реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области в 2021 году было направлено 292 миллиона рублей.