21.11.2022
В Сосновском районе будут-судить горе-мать
21.11.2022
Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе
21.11.2022
Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска
21.11.2022
Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России
21.11.2022
В Челябинске впервые проведут аукцион по КРТ незастроенной территории
21.11.2022
Женский форум "Стальное кружево Урала": новые формы солидарности и мобилизации ресурсов
Челябинские власти 23 ноября попытаются продать с молотка два недостроя
Один брошенный объект находится в Ленинском, второй – в Курчатовском районе
07.11.2022
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
02.09.2022
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
01.08.2022
Челябинские недострои уйдут с «молотка»
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022