Челябинские власти 23 ноября попытаются продать с молотка два недостроя

В Челябинске в среду, 23 ноября, городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям попытается продать с молотка два объекта незавершенного строительства, изъятых у собственников на основании судебных решений.

Один недострой, выставленный на публичные торги, находится на улице Чистопольской в Ленинском районе. Прежний собственник здания - ООО «Техподдержка». Кадастровый номер объекта -74:36:0309001:984, площадь застройки составляет 510,9 квадратных метра, степень готовности – 45 процентов. Начальная цена предмета аукциона составляет 7 381 350 рублей.

Второй недострой, торги по которому состоятся 23 ноября, расположен по адресу: Свердловский тракт, 11 в Курчатовском районе. Суд постановил изъять данный объект у ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик». Кадастровый номер этого недостроя - 74:36:0706002:5216, площадь застройки - 695 квадратных метра, степень готовности – десять процентов. Начальная цена составляет 1 073 800 рублей.

О предстоящих торгах на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 21 ноября, сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, в декабре текущего года планируется продать шесть объектов незавершенного строительства. В их числе - изъятый у ООО «Росстрой» недострой с кадастровым номером 74:36:0602001:2380, площадью 17513,1 квадратных метра, со степенью готовности 15 процентов, расположенный на проспекте Победы (начальная цена аукциона, который состоится шестого декабря, - 42 246 450 рублей). По четырем недостроям аукционы состоятся 20-го декабря. На публичные торги будут выставлены здания на Бродокалмакском тракте, Валдайской, Братьев Кашириных, на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Шестой декабрьский аукцион по недострою планируется провести 27-го числа.

«По двум объектам незавершенного строительства Челябинска дела находятся на рассмотрении в судебных инстанциях, в отношении еще одного недостроя идет подготовка документации для выставления его на торги», - рассказала Надежда Рыльская.

Также чиновница сообщила, что в отношении еще четырех нежилых зданий приняты решения о списании и сносе. В настоящее время разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.