Челябинским предпринимателям рассказали об особенностях работы с личным брендом

В рамках плана совместных мероприятий Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» и администрация города Челябинска вчера, 17 февраля, провели обучающий вебинар. Для чего компании нужен личный бренд, как входить с ним в соцсети, и о чем говорить, чтобы это работало – ответы на эти и другие вопросы предприниматели получили от известного в регионе бизнес-тренера.

С приветственным словом к участникам обратилась начальник Управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска Ольга Косикова. Она отметила многолетнюю и плодотворную работу администрации и Союза «Южно-Уральская ТПП», направленную на содействие развитию предпринимательства, и подчеркнула, что данное направление является одним из приоритетных в деятельности руководства города. В качестве примера чиновница рассказала о муниципальной программе, которая включает в себя финансовую, информационную и имущественную поддержку малого и среднего бизнеса.

Тема предложенного вебинара также связана с развитием предпринимательской деятельности. Взаимодействие компаний с партнерами и конечными потребителями через личный бренд в социальных сетях вызывает огромный интерес у бизнес-сообщества. С особенностями этой работы участников познакомил соучредитель SММ-агентства «Символ роста», автор курсов по SMM и IT, спикер региональных и федеральных конференций, эксперт-практик, преподаватель Сергей Полторак.

Во время вебинара он рассказал, для чего предприятию нужен личный бренд, его задачи в SMM, с чего начинать на старте, и о чем говорить в соцсетях, чтобы это работало. Спикер предупредил также об ошибках и рисках работы с личным брендом у начинающих.

Модератором вебинара выступила председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева. Она анонсировала весеннюю серию вебинаров, посвященных другим направлениям продвижения бизнеса через социальные сети. Это – социальные продукты компаний и защита персональных данных.

Евгения Машенцева рассказала также о преимуществах членства в торгово-промышленной палате для предпринимателей и пригласила бизнес-сообщество присоединиться к работе в отраслевых комитетах ЮУТПП.