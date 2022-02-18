18.02.2022
Увеличение платы за капремонт привело к росту инфляции в Челябинской области
18.02.2022
В Свердловской области пока не планируют возвращаться к QR-кодам, школьники вышли с дистанта
18.02.2022
Челябинским предпринимателям рассказали об особенностях работы с личным брендом
18.02.2022
Школьники Озерска выходят с дистанта
18.02.2022
Челябинская епархия заявила об «атаке» на город последователей запрещенного в России китайского культа
18.02.2022
Стреляли по глазам и гоняли по сугробам: в Нагайбакском районе два живодера издевались над собакой
Челябинским предпринимателям рассказали об особенностях работы с личным брендом
11.02.2022
Челябинская область задает ESG-тренд в сфере промышленной реновации
03.02.2022
В Челябинской области стартует региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»
13.01.2022
В Челябинске обсудили перспективу создания производства электрозаправочных станций
15.09.2021
Клуб экспортеров Челябинской области начинает работу на площадке ЮУТПП
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022