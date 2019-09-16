Челябинский филиал Россельхозбанка принял участие в Совете по развитию АПК

Челябинский филиал Россельхозбанка принял участие в крупнейшем областном агрономическом совещании, организованном Правительством Курганской области и Департаментом АПК Курганской области. Совет по развитию агропромышленного комплекса традиционно проводится в сентябре с целью планирования задач на предстоящий год.

В работе Совета принял губернатор Курганской области Вадим Шумков, правительство области, более 200 представителей со всей области: главы муниципальных районов, главные агрономы и инженеры районных управлений сельского хозяйства и предприятий АПК, руководители крестьянско-фермерских хозяйств.

Заместитель директора Челябинского филиала Россельхозбанка Наталья Лапина выступила с презентацией финансовых продуктов Банка для фермерских хозяйств. Специально для участников совета была организована выездная экскурсия на предприятия АПК области, которые получили финансовое субсидирование в 2019 году.

В 2020 году Курганская область получит 1,1 млрд рублей на развитие АПК, часть из которых запланирована на субсидии и гранты. В пленарной части Совета с докладом о предварительных итогах работы АПК области в 2019 году и задачах по организованному проведению весеннего сева выступил глава региона Вадим Шумков. В своей речи губернатор сделал основной акцент на мерах государственной поддержки отрасли в текущем сезоне.

В свою очередь, Наталья Лапина отметила, что механизм льготного кредитования будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в регионе. За 8 месяцев 2019 года Челябинский филиал Россельхозбанка профинансировал сельхозтоваропроизводителей более, чем на 5 млрд рублей. Часть этих средств пошла на реализацию сезонно-полевых работ. Филиал активно кредитует аграриев для приобретения сельскохозяйственной техники по льготной программе. В преддверии сезонно-полевых работ у фермерских хозяйств большим спросом фермерам были интересны трактора и посевные комплексы, которые попадают под субсидии.

«В Банке четко понимают важность своевременного финансирования сезонных работ, в настоящее время филиал обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. С начала года на нужды СПР было выдано свыше 1,6 миллиарда рублей, – отметила Наталья Лапина. – В основном эти средства сельхозтоваропроизводители тратили на приобретение горюче-смазочных материалов, запчастей, удобрений и семян».